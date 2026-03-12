　
法律系畢業卻沒律師執照！　陳沂：我可以靠臉吃到撐

▲▼網紅陳沂被控盜用律師李怡貞的臉書虛擬頭像圖卡寫業配文，涉犯《著作權法》，今（23日）到台北地院首度出庭，強調自己沒錯但願意調解 。（圖／記者黃哲民攝） 

▲陳沂自認靠臉就能吃得很撐 。（資料照／記者黃哲民攝）

網搜小組／曾筠淇報導

網紅陳沂近日發文談及她與好友的對話，有友人讚她邏輯清晰，適合當律師，她卻自嘲考不上，沒想到竟沒人相信。不過，她隨後也打趣直言，自己靠顏值就能吃飽，根本不需考取律師招牌，只有靠臉會很餓的人才需要。

被讚邏輯清晰！陳沂自嘲考不上律師

陳沂在臉書發文提到，前陣子有友人誇她邏輯清晰，認為她應該去當律師，她當時則笑說自己考不上。不過友人聽完後笑著反駁，覺得她不可能落榜，單純只是沒意願去考而已。她也坦言，身邊的大學同學應該沒有人會覺得，若她真的下定決心報考會落榜。

鮮少去上課！成績竟達門檻

陳沂回憶，大學四年，她大多在玩樂與打工，結果畢業前，助教卻找她代表法律系角逐全校致詞代表。由於她平時都沒去上課，只有考試才出現，所以自認無法達到校方設立的標準，也就是「成績須達全班前百分之十」的規定。但沒想到助教卻說，自己已經查過了，她真的符合資格，讓她本人感到十分意外。

隨便比竟獲選！陳沂：靠臉就能吃很撐

陳沂透露，因為她其實沒有很想當代表，心想只是隨便比，所以不像其他系一樣，還搞得很花俏、配音樂。但沒想到，她最後竟順利獲選，讓她打趣猜測自己是靠顏值勝出。文末她也直呼，自己就是考不上律師，反正她靠臉就可以吃得很撐，為何要靠「律師」這塊牌？應該是靠臉會很餓的人才需要吧？

