WBC帶動收藏潮！大谷翔平拍賣熱搜奪冠　江坤宇CT應援服銷量翻3倍

▲大谷翔平WBC經典賽日本隊同背號國旗金屬藍亮面平行鑑定卡。圖／Yahoo拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，台韓、日韓大戰等精彩賽事讓球迷看得情緒沸騰，東京巨蛋也湧入大批跨海應援的台灣球迷，這股熱血也延燒至電商市場，帶動棒球周邊與收藏買氣強勢升溫，相關周邊在拍賣平台飆出5倍熱搜。

根據Yahoo拍賣觀察發現，近期棒球相關搜尋量明顯升溫，其中「中華職棒」搜尋量月增近5倍，球星以二刀流傳奇「大谷翔平」熱搜奪冠、台灣隊長「陳傑憲」、日本王牌投手「山本由伸」等關鍵字熱度緊追在後，顯示球迷關注度持續高漲。

Yahoo拍賣平台指出，體育紀念品銷售較前期大幅成長2倍，包括實戰球帽、實戰球衣與簽名球等商品，皆成為球迷收藏與應援熱門選擇。同時，球員卡與收藏卡市場更出現競標潮，「2024中華職棒年度球員卡精裝盒」在平台售價最高已漲逾3成。

此外，球迷穿搭應援也掀起新一波棒球服飾品類買氣，其中MIZUNO推出的CT應援系列在球星江坤宇帶動下，銷量較一般款飆升3倍，Nike、adidas、Puma等知名品牌棒球帽也成棒球迷穿搭熱門單品。

3月除了球場上的熱血交鋒，也是專屬於女性的月份，東森購物「女王寵愛節」集結美妝保養、服飾配件、3C家電與生活用品等多項品類，祭出包括滿額送、樂透金回饋、新會員加碼、以及抽地中海遊輪等好康，讓消費者在關注球賽之餘，也能為自己或家人添購生活所需。