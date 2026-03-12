陸軍六軍團阿兵哥超大膽！營區玩線上賭博　移送法辦這下慘了

▲陸軍六軍團徐姓士兵於2024年2月在八德營區與住家等地，透過LINE群組從事線上賭博，遭桃檢起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在陸軍第六軍團徐姓士兵於2024年服役期間，在桃園市八德營區、北市住家等地，透過LINE群組從事線上賭博，經憲兵指揮部追查後移送桃園地檢署指揮偵辦；桃檢複訊時，被告徐姓士兵坦承犯行不諱，檢方偵結依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪嫌提起公訴。

桃檢調查，24歲的徐姓士兵在陸軍六軍團某工兵群服役，於2024年2月起至5月間，在營區寢室、北市住處與新北市租屋等地，以手機連結網路登入通訊軟體LINE之暱稱「NB」之賭博群組，進行「猜數字大小及單雙」之賭博行為，再以1元兌換1.12或1.13點比例，將現金換成賭博點數，於群組內與群組之組頭對賭，群組裡曾姓、王姓士兵等組員賭博遭查獲後，上級調查後查出徐姓士兵也涉案，經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告坦承犯行不諱，與證人曾姓、王姓士兵於偵詢時所述一致，檢方根據被告個人兵籍資料、群組對話紀錄截圖與現場照片等佐證，足認被告犯行與事實相符；檢方偵結依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪嫌提起公訴。