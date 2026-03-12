蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北議員初選的蕭敬嚴，因過去在政論節目攻擊國民黨，11日遭同黨立委徐巧芯、葉元之批評，蕭敬嚴今（12日）表示，初選剛開始，就出現抹黑奧步、霸凌手段，希望競爭者可以自重。未料，蕭敬嚴大罷免時在節目嗆聲「國昌老師沒擔當、真正國民黨人，應該是反對黃國昌的」、同場來賓王義川嗨喊「民進黨部入黨申請書拿一張給蕭敬嚴」片段又遭挖出。粉專政客爽則批評，大罷免時故意破壞藍白合，若還能代表國民黨參選議員，是在打黃國昌跟民眾黨的臉嗎？

蕭敬嚴昔日攻擊黨內言論不斷遭藍營支持者挖出，今日又有片段曝光，大罷免前夕蕭敬嚴參與綠營政論節目戶外錄影，當時主持人提到「講到黃國昌在幫台中F3(3藍委)催票，我們讓蕭敬嚴繼續來表達」，蕭敬嚴高喊「喜歡黃國昌的人跟小草都喜歡叫國昌老師，所以我就想到簡單的順口溜做結尾，一人做事一人當，國昌老師沒擔當，大家跟我喊一次」！同場來賓王義川也嗨喊「民進黨部入黨申請書拿一張給蕭敬嚴」，蕭敬嚴也笑著回應「真正的國民黨人，應該是反對黃國昌的」。

對此，粉專政客爽表示，國民黨在大罷免能夠32比0有非常多人幫忙，唯獨一個人沒有資格出來講話，就是蕭敬嚴！眾所周知，32位立委當時深受危機，每一票都很關鍵，但蕭敬嚴刻意在罷免時製造藍白矛盾，幫民進黨助攻！

政客爽表示，鄭麗文跟黃國昌馬上就要見面會談了，請問這種在大罷免投票前夕，參加罷免藍委活動、公開攻擊黃國昌、暗助大罷免的蕭敬嚴，若還能代表國民黨參選議員，是在打黃國昌跟民眾黨的臉嗎？

政客爽呼籲，羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪應該要出來幫忙說話，過去大罷免台中是最需要白營支持者幫忙的區域，黃國昌幫忙拍攝催票影片、掃街拜票，卻被蕭敬嚴這種人攻擊、扯你們後腿。做人做事，不能在別人幫我們的時候覺得理所應當，在別人因為幫我們被攻擊的時候，一句話都不講，這可不是什麼民眾黨競選大會，而是大罷免藍委的造勢場合。

政客爽表示，在大罷免期間，幾乎沒有任何國民黨人攻擊幫忙的民眾黨，只有蕭敬嚴不斷破壞藍白合，最後影響的當然是藍委的反對罷免票。做為國民黨或做為在野陣營，都該唾棄、反對蕭敬嚴這種人參選民意代表，牆頭草風吹兩面倒，「不愧汐止哈密瓜，打開都是綠色的」。

▼蕭敬嚴大罷免時大酸黃國昌。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）



