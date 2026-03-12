BMW、賓士變運毒車！新竹破獲製毒工廠　鐵皮貨櫃堆千包毒咖啡

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣竹北、新豐地區近來暗藏一處毒品流竄網路，疑似有犯罪集團透過製毒工廠大量生產咖啡包、彩虹菸等新興毒品，再以人頭及網路社群分銷牟利。竹北警分局近期在「安居緝毒專案」中掌握情資後，展開多日縝密跟監，於2025年10月動員偵查隊、少年隊及維安特勤警力強勢攻堅，成功一舉瓦解該處毒品集團，逮捕黃姓主嫌在內共3名嫌犯到案。

▲新竹縣破獲一處製毒及囤放據點，逮捕3名嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



專案小組接獲線報，該犯罪集團在竹北市、新豐鄉一帶設有製毒及囤放據點，成員以販賣二、三級毒品為主要獲利方式，包括愷他命、咖啡包及彩虹菸等具迷惑性的新興毒品。專案小組人員迅速報請新竹地檢署指揮偵辦，並持續掌握毒品流向與工廠位置，待蒐證完備後進行攻堅。

維安特勤與大批警力多路出擊，分頭前往嫌犯住家及毒品製造處所實施查緝。員警在工廠內查獲三級毒品愷他命99.2 公克、包裝完成的毒品咖啡包1000包、彩虹菸5包，另外起獲犯罪集團不法所得現金117萬9600元，以及做為運毒、取貨用途的自小客車2部，現場證物堆滿桌面，宛如小型毒品包裝行。全案移請新竹地檢署偵辦，目前起訴在案。

警方表示，該集團以高獲利為誘因，瞄準年輕族群市場，藉由包裝成飲品、糖果外型的咖啡包及彩虹菸掩飾毒品性質，讓青少年誤以為僅是潮流小物。所幸專案小組緊盯嫌犯動態，及早攔截，避免更多毒品流入校園與社區。

▲嫌犯駕駛BMW、賓士做為運毒、取貨用。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



竹北警分局也再次呼籲，毒品常以偽裝形式出現在生活周遭，民眾務必提高警覺，若發現可疑製毒、販毒活動，可立即通報警方，共同打擊毒害。絕不容許毒品侵入社區與校園，將持續透過安居專案全力掃蕩，守護民眾安全。