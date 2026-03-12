　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日月潭水位續降！朝霧碼頭浮排拖離　若跌破740米4大碼頭恐封閉

▲日月潭水位持續下降，日管處啟動朝霧碼頭浮排拖離作業。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭水位持續下降，日管處啟動朝霧碼頭浮排拖離作業。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受近期山區降雨量偏低，加上下游農業灌溉用水需求影響，日月潭水庫水位呈現明顯下降趨勢；日月潭國家風景區管理處表示，根據目前水庫監測紀錄，潭區水位目前已常態維持在742公尺左右，若進一步下探至常態740公尺以下，屆時恐將封閉碼頭並暫停船舶營運作業，以維護遊客整體安全。

根據日月潭水庫監測紀錄，日管處於2月13日啟動第一階段應變措施時水位尚有745公尺，時隔一個月又下降達3公尺，為確保碼頭設施結構安全並維持遊客乘船遊憩活動，日管處即日起執行朝霧碼頭 2 號浮排拖離作業並銜接至深水區3號浮排使用，並封閉右側管制門，以避免浮排因水位過低觸底損壞及維護遊客安全，並同時維持碼頭基本接駁功能。

▲日月潭水位持續下降，日管處啟動朝霧碼頭浮排拖離作業。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭水位持續下降，日管處啟動朝霧碼頭浮排拖離作業。（圖／記者高堂堯翻攝）

日管處長王智益指出，由於水位下降會導致碼頭引橋傾斜度顯著增加，目前四大公有碼頭（水社、玄光、伊達邵、朝霧）除持續加強引橋防滑設施與派駐保全引導外，亦將持續視水情狀況調整浮排銜接位置；若未來乾旱情形持續未緩解，導致水位進一步下探至常態740公尺以下，屆時考量引橋坡度將超過安全標準且遊客安全風險增加，該處將依標準作業程序採取更嚴謹的緊急措施，不排除封閉碼頭、暫停船舶營運。

▲日月潭水位持續下降，日管處啟動朝霧碼頭浮排拖離作業。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭水位持續下降，日管處啟動朝霧碼頭浮排拖離作業。（圖／記者高堂堯翻攝）

日管處提醒，枯水期間碼頭區水位落差較大，引橋較為陡峭，籲請登船遊客務必遵循現場保全人員指引，行走時緊握扶手、切勿奔跑，若隨行有長輩、推車或輪椅需求，可尋求現場保全人員協助；有關水位下降緊急應變與各碼頭最新開放資訊，請民眾隨時關注日月潭國家風景區管理處觀光旅遊網最新消息 https://www.sunmoonlake.gov.tw/。

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

日月潭水位續降！朝霧碼頭浮排拖離　若跌破740米4大碼頭恐封閉

日月潭水位朝霧碼頭浮排拖離

