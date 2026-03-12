　
大陸 大陸焦點 特派現場

新詐騙手法！女子連收3個行動電源　陸警揭假快遞植晶片騙局

▲▼行動電源。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸出現偽裝成快遞的「假行動電源」，實際竊取手機個資詐騙新手段。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期一起極具迷惑性的新型電信詐騙未遂案。一名李姓女子在一天內連續收到三個裝有同款行動電源的陌生快遞，寄件人皆為潮汕地區的「黃先生」。李女士保持高度警惕，把物品悉數上交派出所。警方隨後發現此類設備極可能被植入微型電腦晶片，一旦連接手機，便能實施「數據爆破」，竊取通訊錄、網銀密碼甚至遠端操控轉帳。這起案件揭開新型詐騙手法。

綜合陸媒報導，大陸一名李女士一天內連續收到三個陌生快遞，包裹內均裝有同款行動電源、手提袋及使用說明書，快遞單上的寄件人都是來自潮汕的黃先生，收件人一欄，李女士的姓名、家庭住址、聯繫電話一字不差 。

三個包裹都有不同的訂單號和取件碼，顯示通過正規渠道分別寄出的。拆開包裹，裡面的內容物完全一樣，一個未標注品牌的行動電源、一個手提袋以及一份使用說明書。

李女士一開始以為是家人購買或是商家誤寄，詢問所有親友，確認無人下單後，她立刻警惕報警，全部交到了當地派出所。

也正是這個謹慎的舉動，揭開關於新型犯罪的冰山一角。警方稱此類設備可能被植入晶片，可竊取個資信息、盜取資金。‌‌針對近期層出不窮的「實物陷阱」，資安專家詳細拆解了「毒動電源的犯罪邏輯。

這類設備表面與普通行動電源無異，內部卻經硬體改造加裝微型晶片。當用戶通過數據線連接手機時，系統若彈出「是否信任此設備」或「允許USB調試」，用戶一旦點擊，等同於親手將手機權限交給駭客。惡意程序立刻啟動，即便拔掉數據線，手機也可能淪為遠端監控器，導致資安防線全面潰散。

大陸警方也提醒，李女士遇到的「假充電寶」更具迷惑性，不直接要求轉帳，而是試圖利用貪小便宜心態，願者上鉤。這類案件並非孤立個案。

根據公安部2026年1月發布的數據顯示，2025年全大陸共偵破電信網路詐騙案25.8萬起，攔截詐騙電話36億次，僅緊急止付金額就高達2170餘億元人民幣。

除了「毒行動電源」，還有誘騙受害人購買黃金藏於熱水壺，書本中郵寄的「實物洗錢」案，以及要求購買大額購物卡變現的騙局，都是繞過銀行體系的監管，提醒民眾必須多加小心。

03/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」
獨／2天沒上課　「44歲副教授」陳屍租屋處
阿曼港口儲油設施遭無人機攻擊　炸出巨大火球
義大利軍事基地「遭飛彈攻擊」　官方強力譴責
錄取星宇！男大生閃違規車撞死　他喊1句「算了」落跑輕判緩刑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

電信詐騙行動電源資安警示微型晶片防詐手法

