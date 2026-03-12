▲航海王草帽海賊大遊行14日登場！喬巴現蹤高雄。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

全球粉絲引頸期盼的真人版影集《航海王》第2季於3月10日上線，台灣獨家活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」即將於14日登場。配合活動，高雄市府也安排「隱藏彩蛋」，可愛喬巴悄悄造訪，留下腳印、號誌燈，畫面曝光引起網友狂讚「高雄真的不要太會喔！」、「是要逼大家都移居高雄嗎？」、「太羨慕高雄了」。

▲全球粉絲引頸期盼的真人版影集《航海王》第2季，於3月10日上線。（圖／記者賴文萱翻攝）

破天荒夢幻聯動！大甲媽祖護航草帽海賊團闖新世界

這次台灣獨家活動「草帽海賊大遊行」將於14日下午3點破天荒夢幻聯動，遊行隊伍請來大甲鎮瀾宮媽祖親自護航，象徵守護航行平安與乘風破浪的祝福。隊伍將自「海邊路與成功二路交叉口」浩浩蕩蕩出發，一路挺進高雄港16號碼頭，以氣勢磅礡的海賊大遊行為即將啟航的偉大航道揭開序幕。

▼航海王草帽海賊大遊行14日登場！喬巴現蹤高雄「出沒地點」曝光。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁也在臉書透露，這幾天，高雄有些可愛驚喜，草帽海賊團現身！可愛喬巴也悄悄造訪，留下腳印、號誌燈。畫面曝光引起網友狂讚「好可愛！高雄總是會有驚喜」、「喬巴腳印好可愛好萌」、「我的高雄沒有極限！」。

喬巴號誌燈設置路口：

海邊/苓南前路口、海邊/永平路口、海邊/青年路口、海邊/英雄路口、海邊/五福路口、五福/公園路口、大勇/公園路口、七賢/蓬萊路

喬巴腳印出沒路口：

海邊路與苓南前路口、永平路口、青年路口、英雄路口、五福路口、公園路口，以及大勇路與公園路口等。

▼航海王草帽海賊大遊行交通攻略。（圖／記者賴文萱翻攝）

草帽海賊大遊行交通管制 搭大眾運輸最方便

交通局提醒，「媽祖護航！草帽海賊大遊行」則將於3月14日登場，遊行路線自海邊路與成功二路口出發，沿海邊路行進至高雄港16、17號碼頭。配合活動舉辦，3月13日及3月14日周邊道路將實施交通管制，範圍包含海邊路(成功路至苓安路)、永平路(苓安路至海邊路)、苓南前路(苓安路至海邊路)及永泰南路(永成路至海邊路)，請用路人依現場交通指揮配合改道行駛。

此外，3月14日12時起，輕軌C9旅運中心站將暫停開放旅客上下車至當日營運結束，搭乘輕軌的民眾請改利用C8高雄展覽館站或C10光榮碼頭站。交通局建議前往遊行會場的民眾多加利用大眾運輸，可搭乘捷運紅線至R8三多商圈站，或搭乘輕軌至C8高雄展覽館站、C10光榮碼頭站後步行前往。