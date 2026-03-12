從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展　周邊商品掀收藏潮

▲超萌吉祥物「蘭獸」現身2026台灣國際蘭展，成為展場最吸睛亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在社群平台掀起討論熱潮、從日本一路紅回台灣的超萌吉祥物「Orchidsaur（蘭獸）」，近期現身「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，成為展場最吸睛的新亮點。位於蘭展花漾館內的「蘭獸商店」推出多款限定周邊商品，吸引民眾排隊選購，讓原本優雅典雅的蘭花文化增添可愛療癒的新風貌。

走進花漾館，可見不少遊客聚集在蘭獸商店前挑選商品。店內除了人氣蘭獸玩偶，也推出多款結合台灣在地元素與實用設計的限定商品，包括磁鐵小燈箱、茄芷袋、胸章以及文具小物等，其中粉紅新色蘭獸更吸引許多粉絲收藏。

現場販售的創意燈箱商品也頗具話題，例如「台灣蘭波萬」、「生活擺蘭 小人退散」等諧音設計，不僅趣味十足，也兼具生活裝飾功能，成為遊客爭相選購的人氣商品之一。

台南市政府表示，蘭獸的外型設計融合蘭花優雅姿態與奇幻神獸元素，圓潤的花瓣造型搭配獨特生物特徵，呈現溫暖療癒的視覺風格。該角色最早在日本亮相後，很快在Instagram與X（原Twitter）等社群平台掀起討論，成為網友分享與收藏的熱門角色，如今熱潮也回到台灣，在蘭展現場引發另一波關注。

台南市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展是全球重要的蘭花盛會，也是展現台南蘭花產業與文化創意的重要平台。今年透過蘭獸這樣富有故事性的角色，讓蘭花文化以更活潑親近的方式呈現，吸引更多年輕族群與親子家庭參與，也讓大家看見蘭花除了優雅的一面，也能展現可愛與創意。

黃偉哲指出，蘭獸的設計概念結合蘭花從氣根吸收養分、逐漸綻放的生長意象，象徵生命韌性與持續成長，也傳達人與自然共生的理念。透過角色與文創商品結合，不僅為蘭展增添參觀亮點，也讓蘭花文化以更多元形式融入民眾生活。