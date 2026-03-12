路上大坑洞！救護車太顛簸「腦死婦人被震醒」　復活真相曝光

▲印度發生馬路坑洞震醒「死亡」患者的新聞。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦一名婦女宣告「腦死」之後，被送回家中舉辦喪事，未料救護車輾過馬路坑洞時的一陣顛簸震動，竟讓她恢復呼吸。這起「復活」病例廣獲媒體報導，一名神經科醫師也出面解釋可能原因。

妻子復活？丈夫淚憶「救護車顛簸」

《印度時報》報導，維妮塔（Vinita Shukla）2月22日在家中昏倒送醫，搶救2天之後被醫師宣告「腦死」並且「已無存活希望」，於是家屬決定把她送回家準備後事。

丈夫庫爾迪普（Kuldeep Kumar Shukla）受訪時回憶，「她沒有呼吸，只剩下微弱的心跳」。未料返家途中，救護車「撞上一個大坑洞，汽車劇烈搖晃起來」，隨後妻子竟然又恢復呼吸。

維妮塔被火速送往另一間醫院積極治療，經過將近2週照護後，不僅情況穩定好轉，如今更已順利出院。

《新德里電視台》報導，主治醫師懷疑，維妮塔可能遭遇蛇咬，導致暫時性癱瘓及呼吸抑制。此類病例在使用抗蛇毒血清治療後，就有機會改善。

腦死≠深度昏迷 醫師解釋

海德拉巴（Hyderabad）阿波羅醫院神經科醫師庫瑪爾（Sudhir Kumar）在X發文解釋，這起病例凸顯了「腦死」與「深度昏迷」的差異。

腦死是指大腦及腦幹功能「完全且不可逆」地喪失，包括呼吸中樞。庫瑪爾指出，從醫學角度來看，一旦確診腦死就不可能恢復，「如果一名患者後來開始呼吸或出現神經功能恢復的情況，代表他從一開始就不是腦死。」

庫瑪爾指出，藥物過量、嚴重代謝失衡、體溫過低、休克、神經毒素中毒等，都可能造成類似腦死症狀，但這些情況均有可能逆轉。

至於救護車顛簸是否真能「救活」患者，庫瑪爾認為極度不可能，比較合理的解釋是毒素逐漸代謝，或治療開始發揮作用，只是時間點碰巧吻合。