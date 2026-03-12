泰國召見伊朗大使！貨船荷莫茲海峽遭襲起火　20人獲救3人生死未卜

▲ 泰國貨輪遭伊朗飛彈轟炸。（圖／取自โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國籍散裝貨輪Mayuree Naree號11日行經荷莫茲海峽時遭伊朗砲彈襲擊，船尾機艙起火爆炸，船上23名泰籍船員中有20人棄船逃生，被阿曼海軍救起，但仍有3人疑似受困於受損機艙內生死未卜。泰國政府已正式譴責此次攻擊行動，並緊急召見伊朗駐泰大使。

船東證實遭襲 3船員困引擎室

《彭博》報導，據船東珍寶航運公司（Precious Shipping Pcl）表示，該輪在未載貨情況下通過這條航道時遭擊中，船尾機艙陷入火海，失蹤的3名船員據信受困於受損最嚴重的引擎室區域。

阿曼海軍出動救援後，目前已將20名逃生船員安全送抵哈薩卜港（Khasab），泰國駐馬斯喀特外交人員正與阿曼當局密切協調後續搜救作業。

泰國召見伊朗大使 籲各方克制

泰國外交部發言人帕尼東（Panidone Pachimsawat）12日證實，已召見伊朗大使進行會談，並發表聲明指出，「泰國對中東局勢深感憂慮，此情勢源於以色列與美國的攻擊行動，以及伊朗隨後的報復。」

帕尼東強調，持續衝突恐使區域與全球緊張情勢進一步升溫，「這種局勢對無辜平民的生命安全構成嚴重威脅」，呼籲各方遵守國際法並保持最大程度克制，立即緩和緊張。

革命衛隊認攻擊 宣稱船隻須獲伊朗許可

伊朗革命衛隊（IRGC）此前透過伊朗學生通訊社（ISNA）承認發動攻擊，聲稱該輪「無視海軍警告」才遭砲擊。革命衛隊海軍司令坦西里（Alireza Tangsiri）更在社群平台強硬宣稱，任何船隻通過該處「都必須獲得伊朗許可」。

自2月底區域衝突加劇以來，荷莫茲海峽已有至少14艘船隻遭襲，這條全球能源運輸咽喉要道的航行安全再度亮起紅燈。泰國皇家海軍感謝阿曼協助救援，並呼籲持續搜索失蹤船員。

