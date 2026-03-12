　
政治

謝典霖反對謝衣鳯選縣長　鄭麗文稱難斷家務事：長輩都有表態了

▲▼新北市議會黨團今日舉辦就職暨交接典禮，國民黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜，以及即將代表國民出戰新北長選舉的李四川都到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲彰化縣長提名陷僵局，鄭麗文稱黨中央難斷家務事。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026縣市長選舉11月登場，國民黨立委謝衣鳯欲爭取黨內提名，但傳出謝家長輩及國民黨中央高層都不挺，因此提名陷入僵局。國民黨主席鄭麗文今（12日）接受網路直播「哏傳媒」專訪表示，眾所周知，謝家希望讓謝典霖連任議長，因此也表達沒辦法支持謝衣鳯選縣長，但謝衣鳯表達了參選縣長的強烈意願，但事實上「謝家長輩都有表態了啦！黨中央有跟謝家保持聯繫，但我們很難斷定家務事」。

2026九合一大選11月底登場，農曆春節後各黨加快提名腳步，國民黨預計在3月底前完成9成的人選提名作業，但部分縣市爆發初選爭端，引發基層支持者擔憂。

鄭麗文今日表示，如果不是立委楊瓊瓔強力要問鼎，那本來台中也沒那麼快要處理啊！因為大家都不想那麼快進入選舉模式，「以前3月完成提名算很早，我11月才上任，那時候民眾黨秘書長周榆修就說3月要完成，所以大家看我不是也完成了嗎？」她強調，3月底是兩位說好的，過程比大家想像單純很多。

鄭麗文強調，外界會有很多焦慮跟想像，但都不必要，兩位候選人都有可能會勝出，新竹兩位也都有可能，選舉就是這樣，不管誰勝出黨中央都會支持，「我也在中常會說過，希望候選人可以自我克制，但我們也只能道德呼籲，因為是選縣長，整合能力是很重要的，如果選舉時讓大家覺得是吵架雞，對候選人絕非好事，只是他們會有自己的考慮，無奈新竹縣出現這種狀況」，總之，3月28日就會辦完初選，該怎樣就怎樣啦！

談到彰化縣長提名僵局，鄭麗文表示，只能尊重謝家，不一定會辦初選，還在積極協調溝通中，「我心裡有一把尺，彰化應該也是3月底會明朗化。」她說，眾所周知，謝家希望讓謝典霖連任議長，因此也表達沒辦法支持謝衣鳯選縣長，但謝衣鳯也表達參選縣長的強烈意願，不過，事實就是謝家長輩都有表態了啦！「反正黨中央有跟謝家保持聯繫，但我們很難斷定家務事」。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

世界遺產重創！慘況曝光
台灣女首富是她「擁480億身家」　郭台銘「擠下林百里」重登寶
杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟
獨／生殖器長東西！床伴捏爆噴膿汁　2人長21顆菜花
韓名主持人失控！出拳狂毆女網紅　全場驚恐：關鏡頭

2026年台南市長選戰，將由民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介。謝龍介今（12日）公布3項政見，包含，市長只做一任四年；公務員6點下班，市長工作到11點；每週兩次直播，接Call in聽市民陳情。「我會完全燃燒自己，豁出去興利除弊」。

國民黨鄭麗文彰化謝衣鳯謝典霖2026大選2026彰化縣長

