猛拉大象尾巴！她嘻笑挑釁「被當場踩死」　政府拒賠償

▲村民拍攝影片顯示，姆瓦拉猛拉大象尾巴。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

納米比亞46歲婦女姆瓦拉（Klaudia Mwaala）挑釁受傷野象，不僅用力拍打其臀部，甚至猛力拉扯尾巴，導致她當場被踩踏致死，而且無法獲得政府賠償。

挑釁受傷野象 她遭踩踏亡

《太陽報》等外媒報導，這起事件發生在該國西北部的奧穆薩蒂（Omusati）。事發當天，姆瓦拉與另外7名村民，正在追蹤一頭因破壞農作物而遭槍擊的公象，眾人以為牠腿部中彈後，已經無力反抗，最終釀成悲劇。

根據目擊者說法與村民拍攝影片，這頭重達6噸的大象因受傷側躺在地，姆瓦拉從後方悄悄靠近，猛拍大象臀部2次，接著奮力拉扯大象尾巴，隨後笑著跑開。另一名身穿紅衣的村民見狀，也跟著展開挑釁。

▼姆瓦拉多次從後方接近，猛力拍打大象臀部。（圖／翻攝X）



大象一度站起來，但又中彈倒地，被誤以為已經喪命。此時，姆瓦拉繞到前方準備自拍，未料大象突然睜眼起身，並且發出怒吼。她試圖逃跑時跌倒，隨即遭踩踏身亡。

野象安樂死 政府拒賠償

納米比亞環境部展開調查後，決定把這頭身受重傷、處於極度緊張狀態的公象安樂死。

環境部發言人漢古拉（Vilho Hangula）指出，村民遭野生動物攻擊致死，家屬通常可獲10萬元賠償，但影片證據顯示，「大象並非釀成姆瓦拉死亡的罪魁禍首」，因此不符合賠償條件。

非洲每年約有500人死於大象攻擊，多因棲地縮減導致人象爭奪水源與食物。死者家屬對於當局作法深感不滿，認為環境部應在雨季大象破壞農作物時，提供更多保護措施。