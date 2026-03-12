末日來臨？墨西哥海灘「2條巨型地震魚」同時現蹤　詭異畫面曝

▲ 眾人合力將皇帶魚推回海中 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥度假勝地卡波聖盧卡斯海灘上月出現罕見景象，2條長達30英尺（約9公尺）的巨型皇帶魚同時擱淺，讓在場遊客看傻了眼。這種俗稱「地震魚」的深海生物平時生活在水深3200英尺（約975公尺）的海域，極少出現在淺水區，民間傳說認為牠們現身預示著地震或海嘯等災難即將降臨。

Beachgoers in Cabo were stunned to spot two deep-sea oarfish near the shore, a rare glimpse of the mysterious “doomsday fish” that are hardly seen at the surface. pic.twitter.com/jxdzD2tx5U — AccuWeather (@accuweather) March 8, 2026

《紐約郵報》報導，目擊者皮滕格（Monica Pittenger）PO出影片描述，「我們看到遠處有東西在閃爍，非常明亮」，「當我們近距離看清楚時，那是我們以前從未看過的景象，不敢相信那是真的。」她的妹妹看見魚類在沙灘上掙扎，立刻衝上前試圖將其中1條推回海中。影片中可見這條宛如絲帶般的魚在沙灘上拍打，其他圍觀的遊客們則保持距離觀望。

現場一名女性遊客大聲呼喚旁觀的男性幫忙，最終約5人合力將魚推回大海。皮滕格回憶道，「她最後成功把魚推回去，2條魚都游走了。很多人非常猶豫，因為沒人真的知道那是什麼，這不是每天都能看到的景象。」

根據海洋保育協會（Ocean Conservancy），同時看見2條皇帶魚的機率僅有十億分之一。這種魚類是世界上最長的硬骨魚，最長可達56英尺（約17公尺）。日本神話傳說認為，這種以浮游生物為食的蛇形魚類會在災難來臨前擱淺。2011年福島大地震和海嘯發生前的2年間，曾有數十條皇帶魚被沖上岸，引發末日恐慌，不過科學界已否定皇帶魚出現與自然災害間的關聯性。