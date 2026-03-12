　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026綠博18座永續展區　主題曲「願夢花開」守護世界美好

▲▼18座永續展區的2026綠博，12日首發宜蘭腔母語主題曲「願夢花開」守護世界美好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲18座永續展區的2026綠博，12日首發宜蘭腔母語主題曲「願夢花開」守護世界美好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

備受期待的年度環境盛事2026宜蘭綠色博覽會即將於3月28日在武荖坑風景區盛大開幕，今(12)日在縣府大廳舉辦全新主題曲『願夢花開』首播發表記者會，林茂盛代理縣長邀請全國的鄉親好朋友春天走訪宜蘭，到訪綠博園區，體驗精采的《格致寶藏》。

▲▼18座永續展區的2026綠博，12日首發宜蘭腔母語主題曲「願夢花開」守護世界美好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭代理縣長林茂盛說，綠博歷經一整年的精心策畫，從深海、大地到天空，全方位豐富精彩的永續展演內容，是宜蘭縣春季最重要的環境旗艦活動，誠摯邀請全國民眾與親師生一起來探訪，走入綠博格致學堂，在萬物律動中，親手挖掘屬於您的永續寶藏。

全新的主題曲由資深音樂人、同時也是宜蘭子弟的謝文德老師與哈特音樂劇團、汶風舞集共同演出。承載了四度為綠博操刀的深厚情感，創作者特別運用專屬母親的宜蘭腔，將優雅如詩的母語融入溫暖感動旋律，回望左鄰右舍互助「湊手腳」的人情味，思念物質雖不充裕、但步調很慢、水清天淨的「永過」日子。

面對資源過度開發的現狀，謝文德希望藉由這首歌提醒世人，既然每個人都只是過客，就有責任為後代保留地球元氣，這份夢想不必宏大，只要能共同播下善意的種子，相信在慢下來的生活中，總會有開花結果的一天，這份溫柔的提醒，也為2026綠博『格致寶藏』的核心精神揭開序幕。

縣府表示，今年的綠博自3月28日(六) 開園，至 5月10日(日)閉幕，共舉辦44天。本屆以《格致寶藏》為題，取自《禮記．大學》「格物致知」，寓意研習推究萬物真理，進而獲得珍貴的知識寶藏。在失序的氣候中，連結「自然解方（NbS）」，一起修復大地、守護物種與珍惜海洋，將美好的善意化為行動，共同攜手邁向宜居且繁盛的共融未來。

▲▼18座永續展區的2026綠博，12日首發宜蘭腔母語主題曲「願夢花開」守護世界美好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼18座永續展區的2026綠博，12日首發宜蘭腔母語主題曲「願夢花開」守護世界美好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

綠博18個永續展區精彩內容搶先看：

探索深藍、沃壤與穹蒼：關於演化、能源與人文科學的探險挑戰
驚奇海洋《蔚藍脈動》：潛入深海無光深淵，尋找神秘的「三腳架魚」與「鮟鱇魚」，近距離感受頂級掠食者「偽虎鯨」的無聲凝視。上浮至中海微光帶，看見海洋雪中「銀杏齒中喙鯨」與「鬼蝠魟」如幻影般穿梭飛越。最後抵達淺海透光帶，與極危的「鋸鰩」與「蘇眉魚」相遇，開展一場關於光、溫、壓力與適應生存演化的海洋科學魔幻探險，將對深藍的驚奇感動轉化為海洋永續意識，使人類的行動守護成為與大海共生的最美迴響。

氣體奧秘《艾兒樂園》：
從熱氣球起點出發，挑戰五大冒險關卡，在「探索氣體奧秘」中揭開大氣運作的原理；進入「玩轉百變空氣」實驗室，體驗發射空氣火箭與空氣砲、透過「感知神奇空氣」的嗅覺雷達與繪本，重拾生活中的香氣記憶。除了趣味體驗，展區更號召大眾成為「空氣守護者」，學習解讀 AQI 環境數據真相；最後在「創造美好味道」的手作工坊中，為純淨未來注入綠色能量。

玩轉能源《未來電力公司》：
全新開發100種能源互動實驗教具，打破科學門檻，使能源知識轉化為看得見、摸得到、玩得懂的互動體驗。這裡不僅有「太陽能商店車」，更獨創「少年頭家」思維，引導孩子從遊戲中探索永續商機，體驗2050淨零轉型的關鍵戰略，共同探索人類文明與能源環境和諧共存的可能。

文化尋根《南島起源》：
呼喚山林智慧，化身格致獵人，步入依百年前足跡重建、以傳統工法構築的「會呼吸的泰雅家屋」；透過構樹基因與考古線索，解開台灣與世界南島語族的連結；在「原力木育遊戲區」挑戰原木輪胎障礙與低空飛索；在「馬告野食堂與春響樂舞」中，領略先民與大地永續共存的智慧 。

大地密碼《寶藏遊戲》：
步入「大地之詩」傾聽瀕危植物的生命絮語；化身「水之脈動」在洄游彈珠台裡展開生命漫遊；潛入「海之承諾」從光影交織中辨識永續標章的善意。當13個自然生態運作的科學發現匯聚，您將獲得那份最珍貴的格致寶藏「共生」，讓這份體悟隨您重返日常，轉化為守護環境最溫柔且堅定的行動 。

時空旅人《碳顯記》：
二氧化碳究竟是暖化兇手，還是生命的建築師？跟著時空旅人「卡本君 Carbon」橫跨46億年，直擊藍綠菌釋放地球「第一口氧氣」的瞬間，探索碳元素在海洋與岩石間的奇妙循環，並見證古代森林如何化作深埋地底的能量膠囊，深刻反思人類與碳和平共處的永續之道。

島嶼根脈與美學：感受職人匠心與原生韌性
自然共生《植人育所》：《樹說人生》從大樹安身立命的韌性淬鍊生命智慧；《匠心植藝》融合移印染與標本美學，藉由寬尾鳳蝶與小燕鷗的動態裝置觸動人心。《手作記趣》的植物處方箋實踐減廢之美；《木育時光》運用溫潤國產材構築開心樂園，植人日誌、聞創與手染等特別企劃，在自然的律動中尋回與土地失落已久的深情連結。

可食地景《綠野方舟》響應國家植物園方舟計畫，以70%台灣原生與特有種植物，構築低海拔原野最純粹的生命律動。透過「紫色夢幻」野花草毯、「視覺邊界」共榮地景與「五感食農」和「森之餐桌」，將民俗植物化作指尖與鼻尖的真實觸動。最終來到由藝術家范志明與邵惠琴以漂流木構築的《森靈之冠》，感受藝術與自然交織的靈性韻律。

花語藝術《蘭藝花苑》：
以宜蘭縣花「國蘭」為主角，將古典雅致融入循環再生舊物，展現傳統與創新共鳴的「永續花藝」。展區匯集年度蘭花競賽的優選之作，以及蘭陽盆栽協會的年度創作成果，在蘭花與盆栽園藝的百變姿態中，細品花語綠植藝術之美。

微觀森林《盆栽綠景》：
將自然蘊藏的綠意生機，歷經數十年歲月淬鍊，轉化爲方寸盆缽裡的如畫風景。步入其中，彷彿踏入凝結時間的微觀森林。蘭陽盆栽學會精彩展現「型小相大」的東方美學，更融合日式「侘寂」簡約、質樸且帶有殘缺之美的獨特語彙，演繹「道法自然，融天地」的深遠意境。邀請您放慢腳步，細細感受這份沉穩而療癒的自然能量。

永續農遊與癒境：品味大地的厚實餽贈

科技抗逆《農業實驗學校》：
展示「綠光防治技術」與「智慧電牧器」兼顧作物與動物保護的生態結界。發掘如「鵲豆」與「台灣油芒」等抗旱基因的原鄉智慧，見證「星澄」甜瓜與「黃金 868」玉米在極端氣候中綻放生命韌性。「綠色餐桌」透過迷你西瓜、精緻水果椒與科技靈芝等機能食材，精準回應現代減廢生活需求，將台灣農業的研發驕傲轉化為舌尖上的永續饗宴。

心靈歸處《療癒之地》：
在老農搭建的草垺香氣中進入「五感漫遊」，坐臥粗糠米袋凝視遠山稻浪，於泥土與艾草芬芳中喚醒記憶，隨後步入【慢慢遊戲村】，接聽長輩心願電話並親手搭建花台，在跨世代互助中換取最真摯的感謝與限量的「小苗多肉」植栽。

漫遊世界《聲歷奇境》：
這裡是親子共學的樂園，也是實踐永續旅遊的起點。在【寰宇視界】中，遊客將盡覽綠舞極光與琉璃教堂等世界奇觀，最終泊靠於龜山島夢幻牛奶海，體驗宜蘭「山、河、海」三大永續農遊軸帶的動人故事。【山海工坊】將廢棄農資與風土飲食轉化為具質感的指尖手作，【聲味市集】匯聚休農嚴選特產，邀請親子在實作與品味間，將這份感動記憶打包回家。

生命守護與行動：將對萬物的善意轉化為日常的實踐
親近生命《動物莊園》：與優雅的荷蘭乳牛、淘氣的侏儒山羊驚喜相遇，近距離觀察可愛的麝香豬與元氣滿滿的古早雞。現場除了感官互動，更設置超萌動物仿真車、闖關任務與趣味動物手作，於歡笑聲中傳遞「經濟動物福利」，建立「陪伴寵物終老」不棄養的責任意識。

食農文化《鴨軸好戲》：
宜蘭的鴨，曾是秧苗最稱職的守護者，在「稻鴨共生」的歲月裡啄除害蟲，與農人一同守護這片土地。適逢「鴨鄉鴨香」活動邁入20周年，由宜蘭縣養鴨生產合作社悉心規劃「鴨軸好戲」，開闢「鴨子放養區」與「鴨鄉寶教室」，讓民眾近距離捕捉四大名鴨與超萌白鵝的同框風采，更能化身食農達人，體驗從親手撿拾鴨蛋、醃製傳統鹹鴨蛋到香煎美味的體驗之旅。

溪流生態《魚眼世界》：
別只在岸上看？今年綠博邀請遊客戴上窺箱或面鏡，進入新城溪與水裡43種魚蝦鄰居來場貼身派對，透過「魚眼」視角尋找自然解方，確保生態基流量、守護生物多樣性，實踐「帶走回憶，不帶走溪裡的一石一魚。」的承諾，我們水裡見！

土壤化育《土壤國的奇幻旅程》：
每日兩場的環境定目劇，講述熱愛自然的少年「小友」意外闖入土壤王國，發現必須歷經千年才化育生成的土壤正面臨嚴重危機，為了喚醒守護神「大岩獸」，他必須和大家合作，集齊知識寶石，翻轉過度開發，是一部讓親子化身「土壤勇士」的精彩冒險 。

友善消費《凡得立商店》：
每一次消費，都是改變世界的溫柔力量。這裡呈現宜蘭嚴選與新北永續的山海豐饒，綠色餐飲最佳主廚專此駐點，為您獻上友善小農們熱愛土地的「糧心食光」。商店裡精選陳列在地農漁特產與有機好物，並規劃養鴨食農教育及原民地產推廣，還可尋找守護地球的永續符號。我們相信：真正的美味源自對生命的善待，真正的好物擁有對社會與環境的正向貢獻。

智慧冒險與動能：在汗水中收穫學習禮物
實境解謎《無神之地》：全新推出實境解謎基礎版「舊神危機」與進階版「新神崛起」遊戲。玩家需在秩序破碎的世界中，運用觀察與邏輯破解謎團，挑戰問題拆解與系統思考能力 。

體能挑戰《遊戲體驗》：
三處水陸遊戲體驗場，共19項「低碳親子遊戲設施」，除了廣受歡迎的人體陀螺儀、360度自行車與海龜彈跳外，新增織夢網、不倒翁、雙繩鞦韆、太空環等設施，讓遊客在肢體律動中領略環境友善與遊戲之樂，是獻給遊客與親師生最佳的學習禮物。

「2026宜蘭綠色博覽會-格致寶藏」
舉辦日期：3/28(六) ~ 5/10(日)共計44天。
舉辦地點：蘇澳武荖坑風景區。
活動票價：宜蘭縣民票100元、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，以及多次入園票300元等 ，活動另與國立傳統藝術中心及縣立蘭陽博物館共同販售雙園雙博套票，詳細購票資格與通路，請參閱綠博官網售票資訊。

新北縣市週優惠：
4月20日~4月26日，持身分證件的新北市民即可享有比照宜蘭縣民之百元優惠。

更多活動訊息請至臉書搜尋『宜蘭綠色博覽會』官網與粉絲專頁查詢。
官方網站：https://yilangreenexpo.e-land.gov.tw/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/yilangreenexpo/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世界遺產重創！慘況曝光
台灣女首富是她「擁480億身家」　郭台銘「擠下林百里」重登寶
杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟
獨／生殖器長東西！床伴捏爆噴膿汁　2人長21顆菜花
韓名主持人失控！出拳狂毆女網紅　全場驚恐：關鏡頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展　周邊商品掀收藏潮

2026綠博18座永續展區　主題曲「願夢花開」守護世界美好

金門植樹節登場　水頭港擴建區種下近3800株苗木！打造綠色門戶

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展　周邊商品掀收藏潮

2026綠博18座永續展區　主題曲「願夢花開」守護世界美好

金門植樹節登場　水頭港擴建區種下近3800株苗木！打造綠色門戶

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

突破困難！身障同志60歲步入婚姻　哽咽告白丈夫：你圓滿了我殘缺的人生

北海道「隱世Villa」深藏美瑛山林！開窗即見整片銀白雪景

快訊／國3貨櫃車撞施工緩撞車佔3車道　新店段北上一度全線封閉

玄彬抬頭紋見客展熟男魅力　與朴寶劍戴歐米茄當代貨王

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

委內瑞拉、多明尼加打出激情狂熱　美記狠批美國棒球「真的很無聊」

泰國召見伊朗大使！貨船荷莫茲海峽遭襲起火　20人獲救3人生死未卜

廣宇AI伺服器出貨Q2放量　估今年營收雙位數成長

台灣女首富是她「擁480億身家」！郭台銘「擠下林百里」重登寶座

目睹海地總統「遭12槍暗殺」！第一夫人裝死逃命　曝兇手說西語

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

台南市府斥資3千萬購校舍陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

2026竹市兒藝節倒數

台南市長榮中學140週年聖火傳遞府城路跑見證教育信仰傳承

台南社造展現公民行動力青年文化行動計畫接棒推動

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

更多熱門

關鍵字：

2026綠博主題曲願夢花開18座永續展區19項趣味體能

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面