政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPASS等38項新興預算先執行？　行政院再籲立院儘速審理總預算

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院強調，立院通過的預算公決案，只是「暫時同意動之」，但未來審議總預算時仍可刪減，造成中央地方執行上的不確定性，這不符合審議程序，唯立院通過三讀，才是正辦。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會日前通過公決案，115年度38項新興計畫、預算718億可先行動支。對此，行政院發言人李慧芝今（12日）說，新興計畫總計金額高達2992億，立法院所通過的公決案切割出718億、38項計畫，這不但是史無前例，而且只是暫時同意動之，並不符合憲法與預算法的規定，也就是審議預算必須要經過三讀的程序，因此還是呼籲立法院要儘速審理整本總預算，完成法定程序。

李慧芝今主持院會後記者會，媒體問及新興計畫一事時，李先表示，行政院在去年8月29日就把總預算送到立法院，到目前為止是196天，至今都還沒付委審查，今年第一季都要過去了。

至於新興計畫跟新增項目，李慧芝說，就像大家所知道的，具有非常急迫性的需求，總計金額是高達2992億，立法院所通過的新興計畫公決案，切割出了718億、38項計畫，這不但是史無前例，而且只是「暫時同意動之」，並不符合憲法與預算法的規定，也就是審議預算必須要經過三讀的程序。

李慧芝表示，未來立法院如果要審理整本總預算，依然可以刪除或凍結任何一筆新興計畫，也因此政府一直在強調，會造成中央與地方政府的不確定性，到底是否能執行、執行到什麼樣的程度，因此還是呼籲立法院要儘速審理整本總預算，完成法定程序。

李慧芝提到，而且更重要的是，今天報告的六大社福津貼以及老農津貼、國民年金的增加，都要等到審完總預算後才能依法辦理追加。

李慧芝強調，這些都牽涉到國人的福利，八大社福津貼總共牽涉人數高達318萬人，當中老農津貼有53萬人、國民年金有176萬人，六大津貼有89萬人，都是這些弱勢族群的基本生活、生計以及福祉，因此還是要呼籲快速審議總預算，才能好好落實照顧弱勢，實現公平正義。

▼行政院院會今通過6大社福津貼調增23.5%，拚115年7月上路，但全案仍需立院審議通過115年中央總預算後始得辦理。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼政院院會6大社福津貼調增23.5%，拚115年7月上路。（圖／行政院提供）


 

