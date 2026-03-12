連戰二媳婦飛韓國「修修臉」！　曬成果喊：臉變好漂亮

▲路永佳經常在社群網站分享生活點滴，近日到韓國美容，曬出成果表示滿意。（圖／翻攝路永佳臉書、IG）

圖文／鏡週刊

連戰次子連勝武的妻子路永佳，近日與一群好友去韓國旅遊，順便「修修臉」，她曬出成果，表示臉變好漂亮。

貴婦出遊行程曝光？ 赴韓國順便「變漂亮」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

50歲的路永佳近日在IG限動分享幾張韓國旅遊照，曾是空服員的她表示：「好久沒有去韓國，這次同行都是以前工作的老同事，現在都在人生第二第三跑道起飛。一起參與到覺得愉快。」

▲路永佳（右）與老同事們去韓國旅遊。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

接著她貼出一行人去餐廳吃美食的畫面，在一起自拍，更透露做了韓國流行的居家醫美級臉部美容技術，她開心發文：「種鑽後的臉都好漂亮」，表示自己種鑽第5顆「也是漂亮」，看來對成果十分滿意。

▲路永佳（左一）與好友們自拍，直呼「種鑽後的臉都好漂亮」。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

▲路永佳（左一）掌鏡自拍，透露自己種鑽第5顆，「也是漂亮」。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

路永佳曾擔任華航空服員，與連勝武結婚16年，2021年曾爆出婚姻亮紅燈，日前夫妻一同出席新書發表會，被感情現況，路永佳直球回應：「非常好！」近來喜歡在社群分享生活點滴，除了出書做公益，也創立自己的精油品牌。



更多鏡週刊報導

連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事

連戰二媳婦過50歲生日！不鋪張慶祝 曝「3個字」生日願望

連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了