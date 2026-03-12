　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連戰二媳婦飛韓國「修修臉」！　曬成果喊：臉變好漂亮

路永佳經常在社群網站分享生活點滴，近日到韓國美容，曬出成果表示滿意。（翻攝路永佳臉書、IG）

▲路永佳經常在社群網站分享生活點滴，近日到韓國美容，曬出成果表示滿意。（圖／翻攝路永佳臉書、IG）

圖文／鏡週刊

連戰次子連勝武的妻子路永佳，近日與一群好友去韓國旅遊，順便「修修臉」，她曬出成果，表示臉變好漂亮。

貴婦出遊行程曝光？　赴韓國順便「變漂亮」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

50歲的路永佳近日在IG限動分享幾張韓國旅遊照，曾是空服員的她表示：「好久沒有去韓國，這次同行都是以前工作的老同事，現在都在人生第二第三跑道起飛。一起參與到覺得愉快。」

路永佳（右）與老同事們去韓國旅遊。（翻攝clarelu_j3 IG）

▲路永佳（右）與老同事們去韓國旅遊。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

接著她貼出一行人去餐廳吃美食的畫面，在一起自拍，更透露做了韓國流行的居家醫美級臉部美容技術，她開心發文：「種鑽後的臉都好漂亮」，表示自己種鑽第5顆「也是漂亮」，看來對成果十分滿意。

路永佳（左一）與好友們自拍，直呼「種鑽後的臉都好漂亮」。（翻攝clarelu_j3 IG）

▲路永佳（左一）與好友們自拍，直呼「種鑽後的臉都好漂亮」。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

路永佳（左一）掌鏡自拍，透露自己種鑽第5顆，「也是漂亮」。（翻攝clarelu_j3 IG）

▲路永佳（左一）掌鏡自拍，透露自己種鑽第5顆，「也是漂亮」。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

路永佳曾擔任華航空服員，與連勝武結婚16年，2021年曾爆出婚姻亮紅燈，日前夫妻一同出席新書發表會，被感情現況，路永佳直球回應：「非常好！」近來喜歡在社群分享生活點滴，除了出書做公益，也創立自己的精油品牌。


更多鏡週刊報導
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照　曝最驕傲的事
連戰二媳婦過50歲生日！不鋪張慶祝　曝「3個字」生日願望
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？　她嘆：真是醉了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世界遺產重創！慘況曝光
台灣女首富是她「擁480億身家」　郭台銘「擠下林百里」重登寶
杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟
獨／生殖器長東西！床伴捏爆噴膿汁　2人長21顆菜花
韓名主持人失控！出拳狂毆女網紅　全場驚恐：關鏡頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

資源集中勝算更大！成功人士執行80/20鐵律　拒絕80%雜事

獨／他生殖器長東西！手癢捏爆膿汁狂噴　害慘床伴2人長21顆菜花

連戰二媳婦飛韓國「修修臉」！　曬成果喊：臉變好漂亮

國中生餐廳玩折疊刀「還突刺」　校長求刪全怒：忘了割喉案？

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

資源集中勝算更大！成功人士執行80/20鐵律　拒絕80%雜事

獨／他生殖器長東西！手癢捏爆膿汁狂噴　害慘床伴2人長21顆菜花

連戰二媳婦飛韓國「修修臉」！　曬成果喊：臉變好漂亮

國中生餐廳玩折疊刀「還突刺」　校長求刪全怒：忘了割喉案？

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

突破困難！身障同志60歲步入婚姻　哽咽告白丈夫：你圓滿了我殘缺的人生

北海道「隱世Villa」深藏美瑛山林！開窗即見整片銀白雪景

快訊／國3貨櫃車撞施工緩撞車佔3車道　新店段北上一度全線封閉

玄彬抬頭紋見客展熟男魅力　與朴寶劍戴歐米茄當代貨王

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

委內瑞拉、多明尼加打出激情狂熱　美記狠批美國棒球「真的很無聊」

泰國召見伊朗大使！貨船荷莫茲海峽遭襲起火　20人獲救3人生死未卜

廣宇AI伺服器出貨Q2放量　估今年營收雙位數成長

台灣女首富是她「擁480億身家」！郭台銘「擠下林百里」重登寶座

目睹海地總統「遭12槍暗殺」！第一夫人裝死逃命　曝兇手說西語

【討錢不成】啃老孫痛毆90歲嬤！ 全身黑青腦出血住院

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

剩7℃！　強冷空氣又來了

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

高雄和平國小畢旅飛日本5天　每人僅5千元

快訊／今彩539頭獎開出2注

「晚接午比賽」超慘！PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

更多熱門

相關新聞

台灣棒球下一站「9月在日本」！爭取2028奧運門票明年是關鍵

台灣棒球下一站「9月在日本」！爭取2028奧運門票明年是關鍵

台灣棒球好手參加本次WBC經典賽打出2勝2敗的成績，止步於預賽，放眼接下來的國際棒球重大賽事，其實就在今年9月登場的日本名古屋亞運。不過若要爭取2028年洛杉磯奧運門票，最重要的關鍵則是明年的世界12強賽。

陳蘊予遭模特兒身材拖累

陳蘊予遭模特兒身材拖累

趙傳揭祕7字歌名老習慣

趙傳揭祕7字歌名老習慣

怪老子揭投資不翻車關鍵配置

怪老子揭投資不翻車關鍵配置

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

關鍵字：

鏡週刊路永佳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面