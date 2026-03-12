金門植樹節登場　水頭港擴建區種下近3800株苗木！打造綠色門戶

▲金門植樹節登場，水頭港擴建區種下近3800株苗木打造綠色門戶。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府今（12）日在水頭港擴建區舉辦「115年植樹節活動」，邀集中央與地方民意代表、各界團體及學校師生共同參與植樹行動，由副縣長李文良主持，現場種下多種適地樹種，預計完成近3800株植樹作業，為金門港區增添綠意。

此次活動吸引多位中央與地方人士出席，包括立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金防部副指揮官李其桓、金門國家公園管理處處長黃子娟，以及縣議員董森堡等人共襄盛舉。夏墅、後豐港與前水頭等社區發展協會長輩，以及賢庵國小附設幼兒園學童也到場參與，一同種下象徵希望的樹苗。

金門縣府表示，此次植樹選用黃槿、海檬果、白千層及水黃皮等適合當地環境的喬灌木，未來將逐步完成港區周邊綠化。李文良致詞指出，水頭港是旅客進出金門的重要門戶，也是鄉親往返的重要交通節點，透過植樹與景觀的營造，不僅能提升環境品質，也能展現金門良好的島嶼形象。他也感謝慈心有機農業發展基金會協助媒合企業捐贈「水寶盆」，有效提升造林的存活率。

陳玉珍表示，金門在推動現代化建設的同時，也需要完善的綠美化環境，讓民眾與旅客感受到更舒適宜人的生活與觀光空間；吳增允則指出，中央正積極推動淨零轉型與永續發展，透過植樹行動為環境盡一份心力；董森堡也提到，金門氣候環境種樹不易，感謝相關單位與基金會的努力，讓原本荒蕪的區域逐漸轉變為綠色空間。

林務所指出，此次造林地原為排水不佳的鹽鹼地，為改善現地的生長條件，已於事前先邀集專家勘查並進行地盤墊高、排水改善與土壤改良，同時架設防風網，為苗木打造更穩定的生長環境。此外，林務所也預計自3月中旬起在各鄉鎮公所辦理贈苗活動，民眾只要捐出3張未開獎的發票即可兌換苗木1株，鼓勵全民一起投入綠美化行動。