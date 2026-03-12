燃燒自己！謝龍介拋3政見　工作到11點、每週接市民2次Call in

▲謝龍介政見。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）



記者崔至雲／台北報導

2026年台南市長選戰，將由民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介。謝龍介今（12日）公布3項政見，包含，市長只做一任四年；公務員6點下班，市長工作到11點；每週兩次直播，接Call in聽市民陳情。「我會完全燃燒自己，豁出去興利除弊」。

謝龍介今日公布他三項政見，他表示，這是他的承諾，也是他的決心，如果台南市能在年底實現三十多年來第一次政黨輪替，「我會完全燃燒自己，豁出去興利除弊」。

謝龍介提到，其實這三項承諾，他在上一屆參選市長時的「十大新政」就已提出，今年2月18日大年初二，他到永康武龍宮參拜，又再講了一次，現場香火鼎盛，人聲喧嘩，收音不是很清楚，團隊裡的年輕小編一時疏忽，就把他說公務員「6點」下班，聽成「10點」下班，誤上字幕。

謝龍介說，部分民進黨公職民代，側翼名嘴開始攻擊，對他冷嘲熱諷，但其實反而凸顯了他們真的不用功，以為撿到槍，其實是看到黑影，就亂開槍。

謝龍介指出，他相信，這些年聽過他演說，看過他直播，讀過他FB的好朋友們，都知道他提出的政見，就是公務員6點下班，市長本人做到11點，一方面，團隊會深切內部檢討，減少失誤，另一方面，有聲有影可證，真理越辯越明，感謝綠營幫他宣傳政見。