李貞秀身分仍有疑慮　行政院：拿到國家機密的立委資格不能不明

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀資格問題延燒，立法院長韓國瑜昨召開朝野協商，最終無共識。韓說，在最終認定前，應尊重陸配李貞秀的立委身分及職權。對此，行政院發言人李慧芝今（12日）說，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

李慧芝說，李女士的資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，行政機關一切都是依法行政、依法辦理，陸委會、內政部也多次對外說明，會檢討目前制度。

李慧芝強調，最期望的是，立法院能儘速行使中選會的人事同意權，讓中選會能正常運作、早日釐清爭議。

內政部戶政司長陳永智說，李女士迄今還是沒有依照「國籍法」第20條提出已經辦理喪失國籍的證明文件，依照該條規定，立委是由立法院解職，需要由立法院依規定處理。

記者追問，在李貞秀就職前，陸委會與內政部是否主動了解李貞秀戶籍問題並告知中選會？陳永智表示，原大陸地區人民參選資格是在「兩岸人民關係條例」第21條規範，陸委會已對外說明，身分轉換時點要從提交喪失大陸戶籍給移民署開始起算，而「李女士」是在去年3月才提交這份資料給移民署。