國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

目睹海地總統「遭12槍暗殺」！第一夫人裝死逃命　曝兇手說西語

▲▼海地前總統摩依士（Jovenel Moise）2016年底勝選時與妻子瑪婷（Martine Moise）的合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地前總統摩依士（Jovenel Moise）在妻子瑪婷（Martine Moise）面前遭殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

海地時任總統摩依士（Jovenel Moïse）2021年7月遭暗殺身亡，當時他身中12槍，左眼幾乎被轟爛、四肢骨折，死狀悽慘。4名被告被指控策劃這起謀殺案目前正在美國邁阿密接受審判。而摩依士的遺孀瑪婷（Martine Moïse）13日出庭作證，回憶事發那晚槍手使用西班牙語交談，而她不但親眼目睹丈夫遭近距離射殺，自己中彈後靠著裝死才撿回一命。

根據《紐約時報》報導，瑪婷在證人席上表示，她親眼目睹一名槍手站在丈夫上方，朝躺在地板上的丈夫的臉發射最後一輪致命子彈，摩依士再度中彈後，身體顫抖發出「喔」的一聲哀鳴，隨即失去意識。

當時瑪婷已身中多槍受傷倒地，只能緊閉雙眼裝死才躲過追殺。她回憶，當時槍手們互相以「老闆」（Jefe）等暗號稱呼，且以西班牙語交談。

中彈裝死才逃過追殺 子彈險傷及肺部

驗屍報告顯示，摩依士遭12發子彈擊中，當場死亡。瑪婷在法庭上透過海地克里奧語翻譯人員表示，那一刻她意識到沒有人會來救她，於是閉上雙眼不敢再睜開，即使槍手抓住她的腿將她翻身，並用手電筒照射她的臉確認生死，她依然一動不動。

瑪婷回憶，當時她嘴角流出鮮血，醫師後來告訴她，其中一顆子彈幾乎擦過肺部。槍手們似乎認定她因傷勢過重必死無疑，因此沒有再開槍。

檢方主張，這起暗殺行動是由一支被人雇用的哥倫比亞殺手團隊執行。瑪婷在法庭上指出，她聽到槍手們用西班牙語交談，並以「Jefe」（西語「老闆」之意）稱呼其中一人，另一人則被叫做「Pipe」。檢方在法庭文件中指認，「Pipe」為前哥倫比亞特種部隊軍官維克多·皮涅達（Victor Pineda）。

邁阿密保全公司涉案 被控雇用殺手團隊

摩依士刺殺案在美國邁阿密進行審判，原因是邁阿密一間小型保全公司「反恐單位聯邦學院」（CTU）被檢方指控，企圖靠著推翻摩依士的總統職位，以從繼任者手中獲得利潤豐厚的保全合約。

4名被告分別是委內瑞拉裔美國商人安東尼奧·因特里亞戈（Antonio Intriago）、哥倫比亞籍男子阿坎赫爾·普雷特爾·奧蒂茲（Arcangel Pretel Ortiz），另外2人則是他們的生意夥伴、厄瓜多裔美國人沃爾特·維因特米拉（Walter Veintemilla）和海地裔美國保全人員詹姆斯·索拉赫斯（James Solages）。

檢方指控4人雇用一支20人的哥倫比亞殺手團隊在當地執行暗殺任務。

槍戰持續45分鐘 總統絕望求救未果

瑪婷描述，當晚凌晨1點她被屋外密集的槍聲驚醒，槍戰持續約45分鐘。她說，「我能聽到水泥碎片破裂的聲音。」子彈不斷擊中位於海地首都太子港山丘上的總統官邸。摩依士在臨死前曾多次打電話給安全團隊負責人和海地警察局長請求緊急支援，但他們抵達時已經太遲。

事發當下，負責保護總統的50人三層安全網完全瓦解，部分人員逃跑，其他人則因收受約8萬美元（約新台幣254萬元）賄賂而當天未到崗。

瑪婷表示，她聽到槍手們在翻找丈夫的物品和檔案櫃，似乎在尋找某樣東西。她多次聽到他們說「不是這個」，直到其中一人喊出「就是這個」。

法庭上也展示了從一名被逮捕的哥倫比亞人身上找回的贓物，分別是瑪婷的項鍊以及摩依士夫婦的2支手錶。

 
