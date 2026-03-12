美軍B-1轟炸機「掛載碉堡剋星」！疑鎖定伊朗地下目標

▲美國空軍B-1轟炸機10日從費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國空軍B-1轟炸機11日被拍到正在掛載「碉堡剋星」（bunker buster）炸彈，此跡象表明五角大廈可能準備派遣重型轟炸機前往伊朗，打擊飛彈及無人機儲存設施等，位於地下深處的目標。

B-1掛載碉堡剋星 直擊影片曝光

影片顯示，多架美軍B-1轟炸機在英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）外掛載「碉堡剋星」，並且至少其中一架正卸下一具飛彈發射器，改為裝載聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。

巡弋飛彈vs聯合定向攻擊炸彈



B-1轟炸機雖可搭載空射巡弋飛彈，從數百英里之外發動攻擊，遠遠超過防空飛彈的射程範圍，但若要打擊擁有堅固防護的地下目標，也就是伊朗可能存在彈道飛彈與無人機的地方，巡弋飛彈並非理想選擇。

Missiles delivery systems are being removed from the B1 Lancers at RAF Fairford this afternoon, to be replaced by JDAM bombs. For those asking, the US Airforce has positioned these aircraft close to the fence in full view of media. @AJENews pic.twitter.com/fWtDRfV5g4 — Richard Gaisford (@richardgaisford) March 11, 2026

至於新搭載的聯合定向攻擊炸彈，轟炸機必須進入距離目標約25英里（約40公里）的範圍內投彈。讓B-1如此深入伊朗領空，顯示五角大廈確信已經在很大程度上摧毀了伊朗的防空能力。

美軍大膽部署 釋出明確信號

根據航空資料網站FlightGlobal資料庫「2026年世界空軍」（World Air Forces 2026），美國空軍僅擁有40架B-1轟炸機，若有任何一架在伊朗上空遭擊落，都將成為重大損失。

不過CNN也特別指出，這些B-1轟炸機在基地外觀察人士清晰可見的範圍內進行武器掛載，也是在發出一項明確訊息，美國最強大的武器系統即將出動，而德黑蘭幾乎無力阻止。