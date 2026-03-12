獨／他生殖器長東西！手癢捏爆膿汁狂噴　害慘床伴2人長21顆菜花

▲周末就是白色情人節，有泌尿科醫師門診發現，近期菜花（尖型濕疣）病例激增。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

周末就是白色情人節，民眾在進行親密行為時，不論氣氛多火熱，都得注意安全性行為！泌尿科醫師門診發現，近期菜花（尖型濕疣）病例激增，有情侶進行口愛行為時，女伴反應「口感怪怪」，仔細看才發現長東西；也有病患發現生殖器有突起物，動手捏破結果爆汁，結果自己跟伴侶濕疣大爆發，趕緊求醫。

台中市李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡今日指出，今年1月至3月初門診已有13例菜花，許多都是無套性行為，且多半是青壯年男性。

▲黃品叡也建議，民眾若染性病，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查。（圖／李綜合醫院提供）



黃品叡透露，男性患者不僅無套買春，還網路約炮，結果感染菜花；昨晚還有病患到門診，表示女友幫他口交時，發現生殖器怪怪的，仔細看生殖器長東西，嚇得他趕緊求診，確認也是感染菜花。

此外，還有一對都是20多歲的男性伴侶，其中一人發現生殖器有突起物，竟伸手捏爆，濃汁噴濺到兩人身上，大擴散也造成感染，一個人長了8顆濕疣，一個長了13顆濕疣，也是驚嚇不已，趕緊求診。

黃品叡也建議，民眾若染性病，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲；且現今年輕人網約、約炮的機率增加，呼籲一定要避免危險性行為，同時與性伴侶坦承溝通，若身體出現異狀，一定要在第一時間就醫治療。