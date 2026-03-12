曝鄭習會時間落「四、五、六月」　鄭麗文：我的出現讓兩岸和平

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，並嗆民進黨賣「亡國感」賣出反感，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，引發政壇議論。鄭麗文今（12日）接受專訪時表示，九二共識反對台獨，「陸客陸生來台的榮景，在等著我們」；她預告，鄭習會的時間可能會落在四、五、六月，因為雙方還要磋商，日期還沒確定。

被問到藍營基層憂心「鄭習會」帶來紅標籤，鄭麗文今日中午接受「哏傳媒」專訪表示，從黨主席選舉時，大家也都覺得她不會當選，所以實際的水溫有落差，不然不這時候去要等到什麼時候？「我過年前都花在跟國際友人溝通，因為他們已經跟國民黨脫節太久，都聽信民進黨謠言，大家對兩岸局勢都很焦慮，所以這兩年重中之重」。

鄭麗文認為，否則賴清德總統不會拿2027年打仗威脅大家，國民黨要很快地跟大家說兩岸有和平選項，不能成為下一個烏克蘭，跟北京傳達台灣不想打仗，其實跟習近平的會面不是大家想的那麼困難，只有透過具體行動，核心是一個政治基礎，九二共識反對台獨，這樣陸客陸生來台的榮景在等著台灣。

鄭麗文說，這是大家共同願望，民進黨恨不得兩岸打起來才是偏離正軌，目前預計上半年到北京到華府訪問，下半年要全心投入選戰。鄭麗文還說，2026年九合一提名到目前為止都非常順利，都是在時程完成不是嗎？大家不要被有心人帶風向，民進黨花很多錢編很多故事，很多人問鄭麗文為何老神在在？因為她都知道是假消息啊！

那「鄭習會」時間會落在何時？鄭麗文回應，上半年會有鄭習會啦！當然就是四、五、六月，國共雙方要磋商，日期還沒確定，總之一定對選舉會是大利多，兩岸久旱逢甘霖，民進黨阻撓兩岸交流、商業往來，使得台灣百工百業苦不堪言，「我的出現讓兩岸往和平方向去走，感受各界的殷殷期盼，各行各業都要跑來中央黨部找我，這種感受真的非常強烈。」

