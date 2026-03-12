遭蕭敬嚴控「抹黑霸凌」　徐巧芯轟不知悔改：被霸凌的是我們

▲蕭敬嚴(中)登記參選新北市議員。（圖／記者崔至雲攝)

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴，因過去上政論節目批評同黨從政人員，11日遭同黨立委徐巧芯喊話「我唯一不支持」，蕭敬嚴今（12日）受訪表示，初選才剛開始，就出現抹黑奧步、霸凌手段，希望競爭者可以自重。對此，徐巧芯隨後反擊，這樣的回應只代表他根本不知反省、不知悔改，「被抹黑跟霸凌的是我們，從來不是蕭先生好嗎」，如果提名了這個人，未來說不定也會大肆攻擊李四川，那不就多給民進黨選上一席嗎？

徐巧芯表示，初選過程，可以表達支持某人，當然也可以表達不支持某人，蕭先生至今如此不知悔改，明明是自己抹黑霸凌別人，還反咬別人抹黑霸凌，更是驗證了她說「唯一不支持蕭敬嚴」的必要性。

徐巧芯指出，在大惡霸期間，隨著綠營起舞，不明就裡的訕笑、攻擊黨內同志，甚至散布不實謠言例如「黃國昌一定很希望葉元之被罷免」等，都有影片佐證，難道蕭敬嚴要不承認影片上的那個人是你自己嗎？那段時間是國民黨最團結的時候，跟著綠營起舞搞罷免的，想來想去也就只有蕭敬嚴一個人，如果當初被蕭敬嚴得逞，就沒有32比0了。



徐巧芯提到，最扯的是，王義川曾經在政論節目上拿民進黨入黨申請書給蕭敬嚴，蕭敬嚴也沒有拒絕！（歡迎有興趣的人自己去找影片）

徐巧芯說，既然有人具體提出事證，在尚未正式被國民黨提名的現階段表達個人「唯一不支持」的態度，怎麼會是抹黑跟霸凌呢？

徐巧芯認為，這樣的回應只代表這個人根本不知反省、不知悔改，更證明了她所說的汐止金山萬里唯一不支持蕭敬嚴才是保護國民黨的方法，如果提名了這個人，未來說不定也會大肆攻擊李四川，那不就多給民進黨選上一席嗎？

徐巧芯表示，再強調一次，那麼不喜歡國民黨，可以用無黨籍或者投入民進黨的初選，幹嘛非得打著國民黨的旗號在外面上綠營節目的時候又一副心不甘情不願的樣子呢？

最後，徐巧芯強調，「被抹黑跟霸凌的是我們，包含我、葉元之、羅智強、凃權吉、李彥秀、朱立倫、謝國樑市長、饒慶鈴縣長，太多了，從來不是蕭先生好嗎」。

▼徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）