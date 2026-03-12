低咖啡因飲品外送成長2成　營養師推味噌湯助眠年賣百萬

▲營養師揭3大隱藏版「睡眠殺手」日常飲品。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國人愈來愈注重睡眠品質，foodpanda統計發現去年無咖啡因、低咖啡因飲品年成長2成，且超過5成集中在晚餐時段，以免影響入睡；而味噌湯含有GABA成份，是營養師推薦的助眠美食，外送銷售額突破百萬元。

foodpanda從2025年的訂單統計發現，晚餐時段有「控制咖啡因攝取」趨勢，改變飲品選擇尤其明顯，無咖啡因與低咖啡因飲料年成長2成，超過5成集中在晚餐時段訂購，其中「麥茶」、「菊花茶」與「蜜茶」為前3名熱門選項。

Cofit總營養師張宜婷進一步指出，「紅茶」、「抹茶」、「可樂」為隱藏版睡眠殺手，第一名「紅茶」因為全發酵茶，咖啡因含量最高；「抹茶」研磨整片茶葉製成，咖啡因濃度遠高於一般沖泡茶，「可樂」則會額外添加高量咖啡因，可能讓人愈喝愈睡不著。

▲無咖啡因及低咖啡因的麥茶、菊花茶及蜜茶為前3名晚餐時段熱門外送飲品。

▲「味噌湯」是超強助眠美食。

張宜婷也分享多款助眠型餐點，包括地瓜、五穀飯、雞胸肉、鮭魚、菠菜、奇異果、香蕉、味噌湯等，其中「味噌湯」因含有GABA（天然胺基酸）成分是超強助眠美食，適合在晚餐時攝取幫助身體調節；foodpanda數據也顯示，去年味噌湯銷售額破百萬，是熱門外送美食之一。

助眠穩定情緒類商品去年銷售也有增加。foodpanda表示，去年鎂類保健食品外送銷售成長約3成、B群成長約2成，香氛類商品年銷也突破千萬元，其中無印良品的香氛蠟燭、超音波香氛噴霧器與薰衣草精油最受歡迎。

每年春分前的周五是「世界睡眠日」，今年為明天3月13日。響應活動，即日起至31日於foodpanda指定餐廳消費滿299元輸入「外送棒棒達」可享85折優惠。

▲Uber Eats日前公布近1年全台外送美食排行榜及有趣洞察。（圖／Uber Eats提供）

另外，Uber Eats日前則公布近1年全台外送美食排行榜及有趣洞察，其中「鍋貼」為台灣最受歡迎外送品項寶座，再來依序是「薯條」、「雞塊」等人氣美食，改寫去年前3名「火鍋」、「粥品」、「功夫麵」榜單。業者也觀察到「波奇碗（Poke Bowl）」穩坐健康餐首選，訂購量是第2名「墨西哥起司雞飯」的17倍。

業者同時揭露美食外送訂單備註內容，「謝謝您／你」是最常出現的詞，凸顯台灣消費者的高禮貌文化；而在客製化需求中，「不要蔥」奪禁忌配料之首，數量甚至超過「不要香菜」與「不要洋蔥」的總和。