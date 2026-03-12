錄取星宇！男大生閃違規車撞死　他喊1句「算了」落跑輕判緩刑

記者許權毅／台中報導

台中市朝陽科大一名張姓大學生正準備開啟人生新旅程，甚至已經錄取星宇航空，不料卻駕車在路上遇到違規迴轉的BMW，導致車輛失控撞擊身亡。肇事的陳男見張的車子撞毀，沒下車救人，只說了一句「算了」就催油門肇逃，近日被依過失致死、肇事逃逸等罪處5月、1年刑期，緩刑3年。

▲張姓男大生當時為了閃避陳男違規，車輛失控撞擊電桿，張生死亡。（圖／ETtoday資料照）



回顧該案，2024年10月21日下午，張姓男大生駕車行經大里區環中東路七段，通過西湖路187巷口時，為了閃避違規迴轉的陳男，車輛失控往小巷衝撞，張生因為車輛猛撞電桿，導致頭部外傷合併顱骨骨折、顱內出血而創傷性休克，經醫院搶救仍宣告不治死亡。

更離譜的是，肇事的陳男明知道自己違規迴轉，張男車輛也為了閃避而偏移，竟然冷血說出「唉唷，算了」，當做沒事發生就狂催油門落跑，警方調閱監視器後，循線將人逮捕，並且依過失致死、肇事逃逸等罪送辦。

▲▼張父當時於告別式上，接受校方與星宇航空頒發證明。（圖／ETtoday資料照）



張姓男大生當時就讀朝陽科大航空機械系四年級，在校表現優異，擔任過校內赴菲律賓海外英語培訓成員之一，甚至已經錄取了星宇航空的工作，原本美好人生正要啟航，孰料遇到死劫。

當時，朝陽科大、星宇航空出席張生告別式，特別致贈榮譽學位證書與錄取證明書。張父悲痛地跟天上的孩子說：「祢畢業了，這是祢的榮耀，也是我的榮耀，非常謝謝祢。」

檢方怒斥，陳男明明知道自己違規迴轉，又聽到巨大聲響，卻心存僥倖，脫口說出「算了」等語，沒有留在現場給予救護，反而駕車離開現場，偵查過程中還飾詞狡辯，直到勘驗行車紀錄器時，才坦承犯行，口頭上說願意調解，但至偵查結束前都沒達成，難認定態度良好與真心悔悟。

▲張生車上紀錄器拍下，陳男違規駕車迴轉。（圖／ETtoday資料照）



中院審酌，陳男導致被害人家屬心理受創，且不顧被害人生命安危，應予非難，審酌已經賠償完畢，依照過失致死罪處5月徒刑，肇事逃逸1年，均緩刑3年。