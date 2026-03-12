澳洲看女足喊Taiwan被趕出場　外交部：一定會在第一時間抗議

▲外交部次長吳志中出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

女子足球亞洲盃正在澳洲雪梨舉行，台灣日前以3比1擊敗印度，順利挺進8強。沒想到，傳出我國球迷因高喊「台灣加油」遭主辦方接連干預，甚至有帶頭應援者於中場休息時遭保全帶離現場。對此，外交部次長吳志中說，事發第一時間，外交部就已向大會進行抗議，之後大會就沒有再對台灣觀眾有粗暴對待。11日時，外交部也向亞洲足球協會進行書面抗議，希望以後這種事不要再發生。

關於有球迷幫台灣女足加油遭制止，發言人李慧芝說，為自己的國家隊加油是天經地義的事，不應該受到任何形式的壓迫，關於本案，外交部在第一時間已經表達抗議，運動部也有對外說明，會請中華民國足球協會跟主辦單位溝通有無執行不當的情形，並且適時向亞足聯反映。

外交部次長吳志中說，確實在澳洲舉辦的女足比賽，有台灣觀眾受到不公平對待，事件發生在3月10日，外交部在第一時間已經進行抗議行動，向大會進行抗議，之後大會就沒有再對台灣觀眾有粗暴對待。11日時，外交部也向亞洲足球協會進行書面抗議，希望以後不要再發生。

吳志中說，在國際組織中，台灣面臨的情況沒有比較好，國際組織在中國的影響下，台灣不主動的話，就會對台灣不公平。他分享，2024年巴黎奧運時，在觀眾席上也沒有主動釋出國旗，不過那時國際奧委會主動將台灣的國旗跟俄國的國旗擺在一起，列入禁止事項。

吳志中表示，來自中國這方的壓力越來越龐大，但是外交部人員一定會在第一時間進行抗議，希望這些事情不要再發生。吳說，對於國際上不公平的情況，不能太天真，不只是台灣的名字，連中華民國國旗，都在國際組織裡面臨極大的壓力。