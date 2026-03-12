國中生餐廳玩折疊刀「還突刺」　校長求刪全怒：忘了割喉案？

▲國中生公共場合把玩折疊刀，校長言論引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在餐廳看到國中生把玩折疊刀，並做出向前刺的動作，讓他忍不住疑問「為什麼學生要拿那東西？」令人傻眼的是，該校校長卻出面留言，已涉及學生隱私與人格權保護問題，希望原PO下架影片。事後雖刪除留言，仍引發網友議論。

有網友在Threads貼出影片「為什麼學生要拿那東西？」原來是有國中生在餐廳裡，坐在位子上把玩折疊刀，其中一人坐下後還接過刀具，往對面座位做出突刺動作。

貼文曝光後引發熱議，「在公共場合往前刺，若別人注意到是可以報警的」、「都忘了新北的割頸命案了嗎？也是國中生幹的」、「公共場合拿出致命性武器都可以直接報警」、「公共場所拿折疊刀，隨身攜帶刀械…這真的讀書讀到背上去了，前陣子新聞不是有學生被刺死嗎？」

校長請求下架影片、貼文：避免對學生造成持續性影響

令大票網友更氣的是，事後該校校長有留言，「關於您在Threads平台發布涉及本校學生之影像內容，因畫面中為未成年學生，公開散布可能涉及學生隱私與人格權保護問題。學校已針對相關事件進行處理與輔導，為避免對學生造成持續性影響，懇請您協助將相關影片或貼文刪除或下架。」

就有人開批，「校長對於自己學生造成的危險隻字不提，毫無歉意」，忍不住批評校方態度，並質疑想把事情壓下來。不過，該校校長之後已刪除留言，並關閉個人Threads帳號。