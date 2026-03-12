　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨產會敗訴　莊瑞雄揭判決重點：法院未否認國民黨舊黨部是否不當取得

▲黨產會召開舊國民黨中央黨部聽證會,國民黨行管會主委邱大展,黨產會主委林峯正,財團法人張榮發基金會大樓▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨舊中央黨部大樓現已屬張榮發基金會所有。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

針對行政院不當黨產處理委員會於107年認定國民黨原中央黨部（台北市中山南路11號）為「不當取得財產」，並向國民黨追徵11億3972萬餘元一案，最高行政法院已判決國民黨勝訴、撤銷處分並駁回黨產會上訴，全案確定。國民黨11日指出，此一判決再次證明，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。民進黨團幹事長莊瑞雄今（12日）表示，國民黨還是沒有反省，判決是強調舉證以及是否賤賣，並沒否認國民黨舊黨部是否是不當取得。

國民黨指出，法院已明確認定，黨產會對於如何認定國民黨係以「交易時顯不相當之對價」取得相關土地及建物，始終未能提出具體說明與證據，顯示其處分欠缺事實基礎與法律論證。司法最終判決撤銷處分，不僅還給國民黨公道，也再次揭露黨產會長期以來「先定罪、再找理由」的政治辦案模式。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（12日）表示，國民黨還是沒有反省，國民黨舊黨部在民國36年被國民黨先去占用，後來改為借用，再來又變成占用，最後花3.7億向國家取得，再賣給張榮發23億。

莊瑞雄指出，法院新聞稿很清楚，這件事爭執的重點在於「到底是不是賤賣」，並沒有去否決掉國民黨舊黨部不是不當取得的黨產。任何政黨都不可以佔用國家財產，過去國民黨也講過，黨產要歸零，但判決下來後，「國民黨的本質又跑出來了」。

莊瑞雄認為，時間流逝不可能把國民黨過去從國家強取豪奪、借用的財產漂白。判決下來後，國民黨的回應毫無反省，企圖魚目混珠，不法取得的黨產，就是不法取得的黨產。國民黨過去主張要把整個黨產來做公益、黨產要歸零，但現在嘴臉完全不一樣，判決只是強調舉證以及是否賤賣的問題。

此外，針對黨產會也認定國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處是不當黨產，官司纏訟7年多，但因國民黨未繳交7萬多元的裁判費，直接讓該筆土地還給國家。莊瑞雄表示，國民黨占用國產前科累累。

莊瑞雄指出，在追討國民黨黨產這段時間，發現很多當初是撥用，還有什麼轉帳，「你想都沒想過的，國家的財產可以登記到你家，可以用撥用給中國國民黨」，全世界各國除了共產黨跟國民黨以外，很難想像國家的土地可以轉給、撥用給國民黨。「中國國民黨你當初在轉帳在撥用的時候，為什麼不撥用到我家？為什麼不轉帳到一般老百姓家？」

莊瑞雄認為，國民黨忘記繳裁判費，應該也是有點懺悔吧，就認為「反正這個是當年不當取得的，反正就是國家的，官司也不要繼續打下去了」。國民黨如果認為利用這樣拖延訴訟、個案舉證的方式取得勝訴判決，就認為當年從國家取得這些肥滋滋的黨產，「你盡量把它花，把它花完花到最後反正就是沒有而已。你認為你當年取得是合法的，現在好像很有底氣，大聲來講說是司法的一個追殺，你國民黨乾脆你開個記者會說你過去所有的撥用轉帳，然後占用借用租用不當取得的，你全部交代清楚就好了嘛！」

莊瑞雄強調，不特別去談轉型正義，但屬於國家、台灣人民的財產，個別政黨巧取豪奪拿走了，是回歸到國家，不是回歸到任何政黨或有權有勢的人，這只是最基本的公平，看起來國民黨還是沒有反省。

