社會 社會焦點 保障人權

被詐團唬弄！新北女躲旅館準備上繳百萬給假檢警　真警敲門攔阻

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名51歲李姓女子，日前因深陷詐騙集團「假檢警」老梗陷阱，指稱身分證件遭冒用辦金融卡，要求她入住旅館並反鎖房門，準備聽從指示交付100萬元給「檢察官」。所幸她的丈夫發現後報警，淡水警方趕抵旅館與房內的李女展開一場緊繃的「心戰攻防」，最終成功讓李女醒悟，保住百萬辛苦錢。

▼淡水分局員警在旅館裡對被害的李女解釋詐團手法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水分局員警在旅館裡對被害的李女解釋詐團手法，最後李女驚覺差點遭騙，由員警陪同下離開旅館 。（圖／記者陳以昇翻攝）

9 日下午，被害李女先是接獲自稱「郵局」的電話，謊稱她的身份證件遭冒用辦理金融卡，隨後將電話轉接給假冒「彰化分局」的警員。詐團分飾多角，由一名自稱「葉建成檢察官」的嫌犯接手，恐嚇李女名下帳戶涉嫌洗錢，必須配合將100萬元交由「資產代管」，否則將面臨收押禁見。

李女在極度恐懼下，當晚9時許依詐團指示前往沙崙路某旅館入住，試圖躲避家人干擾，以便全心配合詐團口中的「司法調查」。李女丈夫見妻子神情異樣且突然離家、聯繫不上，察覺有異趕緊報警。

淡水警分局中正路派出所員警獲報後趕赴旅館，並在房門口向李女喊話。起初李女充滿防備心，焦慮地向員警詢問「我真的會被抓走嗎？」，員警耐心地解釋詐騙集團利用LINE分飾多角、假公務機關名義進行心理威嚇的犯罪模式，並舉出受騙案例安撫李女情緒。在勸說與解釋後，李女原本緊鎖的心防終於鬆動，打開房門看見真警察，這才如夢初醒。

淡水警分局呼籲，公務機關或檢警單位絕對不會透過電話或LINE要求民眾交付財物或監管帳戶，更不會要求民眾入住旅館隔離通訊。若接獲類似提及「身分遭冒用」、「涉及洗錢」或「需監管資金」的電話，請務必保持冷靜，第一時間撥打110或165反詐騙專線求證，以免落入詐騙陷阱。

▼最後李女驚覺差點遭騙，由員警陪同下離開旅館 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水分局員警在旅館裡對被害的李女解釋詐團手法，最後李女驚覺差點遭騙，由員警陪同下離開旅館 。（圖／記者陳以昇翻攝）

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「加入社團後不能打廣告」　她回3字詐團心態爆炸

網路詐騙五花八門，手法也不斷翻新。許多人都曾收過陌生臉書訊息，寫著「加入社團後不能打廣告，做得到嗎？」讓人一頭霧水，但這其實是老套的詐騙手段。對此，一名女網友就分享，她僅僅回覆3個字，就讓詐團當場心態炸裂，還回嗆三字經。

新北男咳嗽釀禍！小客車失控「直衝公車亭」

慣竊橫行北海岸宮廟　元宵夜偷香油錢被活逮

凱基金子公司副理勾結詐團！吞3.1億追不回

蜘蛛爬臉上！新北男開車驚慌撞對向機車

