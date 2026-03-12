傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

▲外傳可能接任中華職棒會長，國民黨立委洪孟楷直斥空穴來風。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

中華職棒會長蔡其昌任期將於2027年3月屆滿，傳出國民黨立委洪孟楷有意接任。對此，洪孟楷指出，他從未主動爭取過任何職務，對他而言，既然把棒球當成一輩子的承諾，就會持續關心棒球的發展，推動產業健全、為球員權益發聲，也為球迷的期待努力，希望棒球不要被拿來當做操作的工具，不要刻意帶風向，將他捲入別有用心的政治操作。

關於爭取中職會長一事，洪孟楷表示，他和大家一樣，也是昨天下午才從媒體報導中看到這個消息。對於這種完全空穴來風的說法，老實說，真的不知道該從何回應起，況且坊間傳的「另有其人」，可能性比洪孟楷多的多，因此不需要拿他炒新聞、也不用把他當成假想敵。

「棒球一直是台灣共同的驕傲，它超越黨派、族群與性別，凝聚了無數人的熱情與回憶」。洪孟楷提到，中華職棒大聯盟，更是台灣棒球迷們心中的精神寄託。當職棒環境更好，球員才能安心發揮實力、球團更願意投入資源，球迷也能擁有更好的觀賽體驗，形成一個真正多贏的局面。無論身處什麼位置、扮演什麼角色，只要有心，每個人都可以為台灣棒球盡一份力量。

洪孟楷指出，如同他過去常說，小一開始，跟著父親到球場看「龍象大戰」後，從那一刻起就愛上棒球，到現在已經37個年頭。未來，他也會繼續愛棒球一輩子。關於愛棒球這件事，他有自信不會輸給任何人。

洪孟楷強調，他從未主動爭取過任何職務，對他而言，既然把棒球當成一輩子的承諾，就會持續關心棒球的發展、推動產業更健全、為球員權益發聲，也為球迷的期待努力，更希望棒球不要被拿來當做操作的工具，不要刻意帶風向，將他捲入別有用心的政治操作。

洪孟楷說，新球季即將開打，最重要的事情其實很簡單，大家一起進場看球吧。中職加油，台灣加油。