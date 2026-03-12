　
大陸 大陸焦點 特派現場

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

▲▼ 聯合國安全理事會成員國11日就伊朗與中東局勢相關決議案進行表決。（圖／路透）

▲ 聯合國安全理事會成員國11日就伊朗與中東局勢相關決議案進行表決。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

聯合國安理會於今（11）日針對中東地區軍事衝突進行兩份決議草案表決，其中由俄羅斯提出、旨在推動立即停止軍事行動的草案，最終美國與拉脫維亞投下反對票、9票棄權，未獲通過。中國常駐聯合國代表傅聰在表決後的解釋性發言中，對決議草案未獲通過表示失望與遺憾。

安理會當天對兩份涉當前中東地區軍事衝突的決議草案進行表決。一份是巴林提起的決議案，譴責伊朗在中東地區發動的報復性攻擊。這項決議由6個波斯灣國家及約旦共同提出，獲得15個安理會成員國中美英法等13國支持，僅中國和俄羅斯棄權。

另一份由俄羅斯提出的決議草案敦促各方立即停止在中東及其他地區的軍事行動，避免局勢進一步升級；譴責一切針對平民和民用基礎設施的襲擊；並呼籲各方根據國際人道主義法等國際法所承擔的義務，保護平民和民用基礎設施。該草案以4票贊成、2票反對、9票棄權的表決結果，未獲通過。俄羅斯、中國、巴基斯坦、索馬里投贊成票，美國和拉脫維亞投反對票。

中國常駐聯合國代表傅聰在安理會表決中東局勢決議草案後的解釋性發言中表示，俄羅斯提出的決議草案重申聯合國憲章宗旨和原則，敦促各方立即停止軍事行動，譴責所有針對平民和民用設施的襲擊，鼓勵各方回歸外交談判軌道，「中方表示歡迎和支持，對決議草案未獲通過感到失望和遺憾。」

傅聰說，「這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。」中東的歷史反復告訴世人，武力不是解決問題的方法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醖釀新的危機。

傅聰指出，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火升級蔓延，盡快重回對話談判。中方將繼續為爭取和平作出努力。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

世界遺產重創！慘況曝光
台灣女首富是她「擁480億身家」　郭台銘「擠下林百里」重登寶
杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟
獨／生殖器長東西！床伴捏爆噴膿汁　2人長21顆菜花
韓名主持人失控！出拳狂毆女網紅　全場驚恐：關鏡頭

