台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

▲台南市議員陳怡珍在市議會質詢，關切康寧大學台南校區建物購置後的規劃與使用問題。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳怡珍12日在市議會質詢時，關切台南市政府購置康寧大學台南校區建物後的後續使用與整體規劃方向，她指出地方普遍樂見原本閒置的校區建物能被妥善利用、發揮公共效益，但市府在決策程序上應「先規劃、再購置」，而非本末倒置，先買下建物後才開始思考用途，否則不僅可能增加財政負擔，也可能淪為蚊子館。

陳怡珍表示，她早在去年總質詢時就曾關注此案。市府斥資約3千萬元購置該校區建物，但土地屬於台糖公司，每年仍須支付超過1千萬元租金。若未能妥善規劃並有效利用，恐怕形成閒置資產，不僅浪費公共資源，也增加市庫支出。

陳怡珍指出，自己多次要求市府提出明確的利用計畫，讓建物真正發揮公共用途，但至今市府每次提出的規劃報告仍存在落差，顯示整體程序與規劃仍有需要檢討之處。

陳怡珍也建議，市府應主動與土地所有權人台糖公司協商租約與租金問題，在前期規劃階段爭取租金減免或更優惠條件。她認為，政府與國營事業應共同合作，為地方發展尋求更好的解決方案，而不是在尚未完成完整規劃前，就持續支付高額租金。

陳怡珍強調，市府有責任替市民把關公共財政，「錢不能亂花」，每一分公帑都應用在最需要的地方。

對於校區未來使用時程，副市長葉澤山回應表示，短期內部分運動設施將可較快開放使用；至於長期規劃部分，因涉及招商、產業投資與公共服務導入，市府期望在5年內讓整體園區發展概念逐步成形。

陳怡珍最後表示，康寧大學台南校區具備相當發展潛力，她支持市府善加利用，但前提是必須提出清楚的發展藍圖與具體時程，讓地方民眾真正受益，也確保公共資源能發揮最大效益。