擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

▲陳見賢12日出席「新竹縣產業總工會第九屆第一次會員代表大會」。（圖／ETtoday翻攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢今（12日）出席「新竹縣產業總工會第九屆第一次會員代表大會」，該會共有22家會員工會，會員總人數超過1萬人。會中除回顧工會推動勞工權益的成果，也凝聚勞工團結力量，持續為勞權發聲。

新竹縣產業總工會理事長劉興德表示，感謝22家基層工會長期以來的支持，8年來大家齊心協力，成為勞工最堅強的後盾，也促進勞資之間的溝通與和諧。他也提到，過去遭刪減7天國定假日，目前已恢復4天，希望爭取恢復剩餘3天國定假日，期盼勞退提撥比例提升至15%的訴求，進一步保障勞工退休權益。

陳見賢表示，勞工是地方發展最重要的力量，未來將推動勞工育樂中心、加強勞權教育，提供更多活動與學習機會，讓勞工在工作之餘也能兼顧身心健康。

陳見賢說，面對產業快速變化與AI時代來臨，也將推動「勞工職能升級與數位轉型計畫」，提供在職勞工技能培訓、數位工具學習與產業轉型課程，協助勞工提升競爭力，讓新竹縣的勞工不僅有工作，更能擁有長期發展的能力。

陳見賢強調，新竹縣目前家戶所得位居全國前段班，經濟發展的成果也必須與勞工共享，未來將持續強化三大面向，包括保障勞動權益、提升職場安全、強化勞工福利，打造更友善的勞動環境。