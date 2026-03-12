　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

▲陳見賢12日出席「新竹縣產業總工會第九屆第一次會員代表大會」。（圖／ETtoday翻攝）

▲陳見賢12日出席「新竹縣產業總工會第九屆第一次會員代表大會」。（圖／ETtoday翻攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢今（12日）出席「新竹縣產業總工會第九屆第一次會員代表大會」，該會共有22家會員工會，會員總人數超過1萬人。會中除回顧工會推動勞工權益的成果，也凝聚勞工團結力量，持續為勞權發聲。

新竹縣產業總工會理事長劉興德表示，感謝22家基層工會長期以來的支持，8年來大家齊心協力，成為勞工最堅強的後盾，也促進勞資之間的溝通與和諧。他也提到，過去遭刪減7天國定假日，目前已恢復4天，希望爭取恢復剩餘3天國定假日，期盼勞退提撥比例提升至15%的訴求，進一步保障勞工退休權益。

陳見賢表示，勞工是地方發展最重要的力量，未來將推動勞工育樂中心、加強勞權教育，提供更多活動與學習機會，讓勞工在工作之餘也能兼顧身心健康。

陳見賢說，面對產業快速變化與AI時代來臨，也將推動「勞工職能升級與數位轉型計畫」，提供在職勞工技能培訓、數位工具學習與產業轉型課程，協助勞工提升競爭力，讓新竹縣的勞工不僅有工作，更能擁有長期發展的能力。

陳見賢強調，新竹縣目前家戶所得位居全國前段班，經濟發展的成果也必須與勞工共享，未來將持續強化三大面向，包括保障勞動權益、提升職場安全、強化勞工福利，打造更友善的勞動環境。

陳見賢推「樂齡安居」政見　新竹縣敬老卡、假牙補助全面升級

隨著台灣邁入高齡社會，新竹縣人口結構也正快速轉變，根據統計，目前新竹縣 65歲以上人口已達90,815人，占全縣總人口15.21%，長照與高齡照護需求持續增加。投入國民黨新竹縣長初選的副縣長陳見賢今（11日）推「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

新竹縣長初選爆網路抹黑　陳見賢辦公室：提告追查背後真兇

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

紅衣女孩被綁電線桿　好心路人報警解救

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

