地方 地方焦點

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

▲台南市長榮中學舉辦創校140週年「百世榮美」聖火傳遞活動，師生與來賓共同見證歷史時刻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市私立長榮高級中學12日舉辦創校140週年「百世榮美」運動大會聖火傳遞活動，為校慶系列活動揭開序幕。聖火隊穿梭府城街巷，串聯多處具有歷史意義的據點，象徵跨越三個世紀、雙甲子歲月的教育與信仰精神傳承，也展現長榮中學深厚的辦學歷史與文化底蘊。

聖火傳遞活動上午9時在太平境馬雅各紀念教會揭開序幕，在莊嚴禱告聲中，師生與來賓齊聚為聖火傳遞祈福。隨後隊伍前往位於府城二老口街、現今萬鍾社區的創校發源地舉行聖火引燃儀式，象徵從歷史起點重新點燃教育之火。

點火儀式由董事會執行董事劉立仁牧師主持，並與校長許德勝、家長會總會長、校友會總會長及校內主管共同見證。聖火點燃後，由長榮中學聖火隊以路跑方式接力傳遞，沿途經過多處見證府城教育與醫療歷史的重要據點。

包括新樓醫院、台南神學院、公報社以及東門巴克禮紀念教會等地，象徵早期醫療、文化與信仰傳播的重要歷程；路線也行經勝利國小及中西里里長辦公室，展現長榮中學與地方社區長久以來的深厚連結。

上午10時15分，聖火由立委陳亭妃帶領市議員曾之婕及東區14位里長、社區代表抵達長榮中學舊大門，在全校師生熱烈歡迎下展開校園繞場。隊伍行經校內椰林大道、星光大道與行政大樓，最後抵達林森路校門口終點站，象徵聖火順利回到校園。

此次活動也展現國際交流特色，日本姊妹校盛岡中央高等學校由山本浩之老師率領18名學生跨海參與。山本浩之表示，能在交流活動期間參與長榮中學140週年盛會感到十分榮幸，也期盼兩校情誼能如聖火般持續傳承。


校長許德勝指出，聖火傳遞結合董事會、校友會、家長會及社區力量共同完成，不僅是對歷史與先賢的致敬，也象徵學校對未來教育責任的承諾，希望「焚而不毀」的精神能持續傳承，帶領學校邁向下一個百年。

董事會執行董事劉立仁牧師也表示，在創校140週年的重要時刻，長榮中學不僅回顧歷史，更期待學校持續成為祝福與希望的起點，為社會培育更多人才。活動最後在全校齊唱校歌聲中圓滿落幕，也為即將登場的校慶運動大會凝聚士氣與向心力。

台南市政府文化局長期鼓勵市民以個人力量投入社區營造行動，逐步累積在地文化能量，展現城市豐沛的公民參與動能。自2020年開放個人社造提案至2025年度止，已累計徵得135件提案，其中21件獲得獎勵，總獎勵金達87萬元。

