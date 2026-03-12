快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

▲夜觀螢火蟲（圖／池南自然教育中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

池南自然教育中心精心策劃【螢光悄悄話】夜間探索與創意手作活動，將於4月11日、4月18日、4月19日登場，邀請親子家庭與大小朋友一同走進池南的夜色森林，拜訪閃耀林間的螢火蟲與夜行動物們，傾聽屬於牠們的森林故事。

林保署花蓮分署表示，除了專業引導的夜間生態觀察，也將親手製作專屬的「螢火蟲燈瓶」，把點點螢光收藏起來，讓自然的感動，不只停留在森林裡，更能延續到生活日常中閃閃發亮。

▲▼認識黑翅晦螢。

近年來，由於土地利用型態改變、過度開發與環境污染等因素影響，螢火蟲族群面臨嚴峻的生存挑戰。為回應這項環境議題，林業及自然保育署花蓮分署持續於池南國家森林遊樂區營造多元且友善的棲地環境，為螢火蟲打造安心的家園。這次池南自然教育中心以「螢火蟲」為出發點，透過近距離生態觀察和創意手作燈瓶，讓民眾認識螢火蟲的生態與環境危機，體會多元棲地的重要性。





即日起開放線上報名，每梯次名額40人，適合4歲以上親子及一般民眾參與。親子組549元（1位孩童搭配1位家長陪同），個人組299元，以上費用皆含1份DIY材料、課程費、門票、保險與停車費。

▲手作螢光悄悄話螢光燈瓶。

請至台灣山林悠遊網池南自然教育中心頁面(https://reurl.cc/R2djYr)完成報名，首次使用者須先註冊為會員。



更多活動資訊請查詢池南自然教育中心臉書粉絲專頁，或洽詢教育推廣組 （03）864-1594#15。

