生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

▲▼ 。（圖／翻攝自MLB官網）

▲費仔球衣被標到近18萬元。（圖／翻攝自MLB官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在2026年世界棒球經典賽（WBC）上，因為滿貫全壘打受到關注，在台灣大爆紅。就有網友注意到，費仔的比賽用球衣已經累積49次競標次數，金額來到5610美元（約新台幣17.8萬元）。消息一出，也引起討論。

費仔球衣被標到近18萬元

從美國職業棒球大聯盟（MLB）官網可見，費仔在經典賽上，與澳洲對戰的比賽用球衣已累積49次競標次數，其競價增幅為10美金，截稿前競標金額已經來到5610美元（約新台幣17.8萬元）。官網還補充，此件球衣的競標時間至美國東部時間3月15日晚上8點為止。

就有網友在PTT的Baseball板上分享，他本來只是想看看有沒有費仔的球衣可以買，沒想到竟發現實戰球衣已經被標到超過5500美金了，看來此次費仔所帶來的感動，真的有讓收藏家卯起來競價，不知道如果是對戰韓國的那件球衣，價格是不是會更高？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這是澳洲那場的？要買也要買韓國戰的」、「台灣有錢人很多，如果進八強，破百萬都可能」、「這個我有錢也會標來展示，朋友來家裡可以炫一下」。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

