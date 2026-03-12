486先生秀松指部搭機照觸法？　空軍：背景模糊不認定為偵察行為

▲486先生秀松指部搭機照。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰從松指部搭乘華航赴日惹議，電商「486先生」陳延昶則公開貼出在松指部搭機自拍照，反問有什麼奇怪。空軍表示，該拍攝主體為飛機機體及人員，且「背景影像模糊，未能明顯判別其明確所在位置」，因此不認定為偵察行為，但若未經許可於區內攝影，最高可處3年以下有期徒刑、併科15萬元罰鍰。

陳延昶10日在社群媒體上貼出在松指部搭機自拍照。他說，自己剛從日本返台，也曾從松指部松山機場搭乘私人飛機前往日本，因此認為卓榮泰搭機赴日並非特例；他也反問，這有什麼奇怪的地方嗎？但《軍事營區安全維護條例》去年上路後，軍事營區與軍民合用機場皆有拍攝限制，有網友表示，「笑死，非法拍照還公布，不用辦嗎」、「還敢拍照喔XD 之前拍機場一堆飛機迷怕的要死耶」。

對此，空軍回應，經檢視照片內容，拍攝主體為飛機機體及人員，且「背景影像模糊，未能明顯判別其明確所在位置」，因此不認定為偵察行為。但空軍也嚴正強調，根據《軍事營區安全維護條例》第6條第1項第3款規定，非經許可不得在軍事營區內從事攝影、錄影或偵察行為。事實上，自去年8月1日上路的《軍事營區安全維護條例》明確規範，包括松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等「軍民合用機場」皆屬範圍。若未經許可於區內攝影，最高可處3年以下有期徒刑、併科15萬元罰鍰。軍方提醒，雖然在營區外拍攝飛機起降外觀不違法，但若刻意拍攝機敏處所，仍會涉及觸法疑慮。

有關卓榮泰包機爭議，國防部長顧立雄10日受訪表示，松山機場是一個軍民合用的機場，相關民航機的起飛跟運作，都是由民航局來進行管制。國防部跟民航局本來就有一個協定，國軍可以利用民航局那邊的機坪，「他們也可以使用我們的機坪」，所以使用國防部這邊的機坪之後，相關的起飛、管制，都是由民航局來負責。

▲徐巧芯12日說明卓榮泰包機狀況。（圖／徐巧芯辦公室提供）

但徐巧芯12日考察完松指部後受訪指出，當天卓榮泰一行人並非從松山機場或商用通道進入機場，而是從松指部大門進入後到休息室安檢，接著再從一號停機坪搭機離開。如果搭乘行政專機，自費部分是針對使用在這航線上面最貴的一個機票，「就是只要付機票就可以，不管你飛機上是坐幾個人」，但這次卓榮泰是搭乘華航。

徐巧芯也提到，當天所有安檢都非軍方負責，因為就她看起來，松指部只是單純租停機坪、安檢空間及相關人員的休息室與等待的空間，剩下的部分由航空公司、民航局等來協商；結果是，安檢是從松山機場把移民署與海關人員拉過來松指部，而不需要安檢的通常只有首長一人而已，其他隨扈還是需要安檢。這樣的案例非常非常少見，因為在她們詢問過程中，軍方沒有舉出一個具體案例。