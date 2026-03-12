羊還是鹿？遊客夜爬華山偶遇「神獸」　保育專家：是「天馬」

▲遊客偶遇畫面。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西華山夜間登山的遊客近日意外與一隻罕見野生動物相遇，外型似羊又似鹿。畫面曝光後，不少網友稱其為「神獸」，經專家確認後，該動物其實是國家二級保護動物中華鬣羚，也因外形奇特被稱為「四不像」，該起事件也引起熱議。

據《新京報》報導，網友10日發布影片稱，在夜爬華山時於金鎖關附近遇到一隻模樣特殊的動物。影片顯示，當時遊客在手電筒照射下發現一隻深棕色動物站在岩石旁，其外形「角像鹿不是鹿、蹄像牛不是牛、頭像羊不是羊、尾像驢不是驢」，停留片刻後便敏捷地躍上峭壁離開。





據了解，事發時間約為10日凌晨4時，地點位於海拔約1614公尺的華山東峰金鎖關附近。遊客並未靠近或追逐，只是遠距離拍攝了十多秒的影片。

華陰市野生動物救護中心11日證實，影片中的動物為中華鬣羚（Capricornis milneedwardsii），屬國家二級重點保護野生動物，民間俗稱「四不像」或「天馬」。工作人員表示，中華鬣羚生性膽小，一旦受到驚嚇便會迅速離開，因此遇到時應保持距離，不要干擾。

資料顯示，中華鬣羚屬牛科動物，是典型的山地林棲動物，主要生活在海拔1000至4400公尺的陡峭山林地帶。牠們頸背長有類似馬鬃的毛髮，蹄部寬厚，能在峭壁與岩石間靈活行走，因此在古籍中常被視為「天馬」傳說的原型。

專家指出，此次邂逅也與多重因素有關，初春凌晨正是中華鬣羚活動較為頻繁的時段，而夜間登山遊客相對較少，人為干擾較低，加上金鎖關一帶本就是其活動區域，因此才出現這次短暫的近距離相遇。