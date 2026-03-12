東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

▲水產試驗所張錦宜所長（右）、與東管處林維玲處長在雙方各級主管共計20多人見證下完成簽署。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處11日與農業部水產試驗所共同簽署合作備忘錄，雙方將在未來五年結合東部海岸、綠島及黑潮流域的天然優勢，針對藍碳生態系復育、自然碳匯發展、主題遊程建構、推廣場域串連、以及永續觀光與ESG永續目標推動等面向進行合作。

簽署儀式於東管處處本部舉行，由水產試驗所張錦宜所長、與東管處林維玲處長，在雙方各級主管共計20多人見證下完成簽署，象徵東海岸推動淨零排碳向前邁出重要的一步，現場氣氛互動熱絡。

東海岸擁有得天獨厚的黑潮流域及純淨海域，不僅生態資源豐富，更是發展藍碳生態系的極佳據點。本次合作將聚焦於藍碳生態系復育與海洋生態教育推動兩大主軸，透過藍碳示範場域建立，期能發展出碳匯量測機制，提升海洋碳匯與生物多樣性，同時提升社會大眾對海洋保育與淨零轉型之認識。此外，兩單位也將建立資料共享與成果交流機制，整合雙方場域與展示資源，進行數位策展與智慧導覽等相關規劃，並辦理相關教育推廣活動，確保生態保育與觀光發展並行。

自105年以來，東管處即開始長期深耕綠島永續發展，系統化推動重要潛點生態資料調查及紀錄，彙整各潛點之資源特色及監測關注物種的分布以及生態系環境的變化，為永續管理提供扎實基礎。110年起更推動「綠島‧天堂島嶼」品牌，透過實踐低碳旅遊落實SDGs永續發展目標，致力於守護島嶼海洋資源。

▲東管處林處長為來賓解說都歷遊客中心作品「海美沒館 台11線地圖」。

綠島受黑潮影響，水質清澈且流速穩定，具備發展大型藻類群落的優異先天條件。114年東管處與水試所攜手國內學術單位共同規劃台灣首個結合人工漁礁、藍碳研究與生態旅遊的創新案例，期能於綠島大白沙海域建立具藍碳監測能力的人工藻場，透過科學化的藍碳量測方法與長期監測機制，提升海洋碳匯功能、恢復原生海藻與中層魚群生態系，提升生物多樣性指數，同時形成具景觀與教育價值的水下藻場路線，吸引綠色旅遊客群。



本次合作備忘錄之簽署，象徵東管處與水試所共同宣告了在永續發展、學術研究、教育推廣及政策合作之決心，將未來五年作為東部海岸及綠島海域發展藍碳計畫的新起點，以維護海洋生物多樣性為基礎、人與自然共好為目標，建立一座守護自然碳匯與環境永續的天堂。

