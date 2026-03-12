百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

▲百度智能雲旗下的紅手指Operator應用軟體。（圖／翻攝百度，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸民間對於AI智慧體「養龍蝦」熱潮未減，百度今（12）日發表全球首款手機端「龍蝦應用」App「紅手指Operator」，結合自研AI Agent技術，可透過智慧體跨App操作，完成叫車、點外賣等服務。安卓版已上線，iOS版本預計在3月推出，在大陸官方持續提出警示之際，養龍蝦「官冷民熱」的現象仍在持續。

《界面新聞》報導，昨日，百度智能雲推出了DuClaw。這是其面向零基礎用戶推出的零部署OpenClaw服務。用戶無需接觸任何雲控制台操作，訂閱後即可通過網頁端直接使用完整的OpenClaw服務，降低了「養蝦」門檻。

百度為大陸較早佈局OpenClaw服務的大型科技企業，百度App2月14日已支援一鍵調用OpenClaw功能，並推出簡化部署流程，同時將AI搜尋、百度百科、電商及「千帆深度研究Agent」等能力，以技能（Skill）形式上架至開放社群平台ClawHub。

除百度外，騰訊近期也推出多項AI智慧體產品，包括面向個人使用者的QClaw與WorkBuddy，以及針對開發者與企業的騰訊雲Lighthouse、智慧體開發平台ADP與騰訊雲桌面等。其中，QClaw仍處於內測階段，可透過微信對話遠端操控電腦並支援逾5000項技能。

隨著「養龍蝦」概念走紅，大陸科技業也開始舉辦線下活動推廣相關技術。百度科技園日前舉辦北京首場「龍蝦市集」，數十名工程師現場為近千名使用者提供雲端OpenClaw免費安裝服務。

不過，在AI智慧體快速擴散的同時，相關安全與詐騙風險也隨之浮現。抖音平台近期指出，OpenClaw相關內容熱度持續上升，一些不法分子利用「免費教養龍蝦」或「學不會就會被時代淘汰」等話術吸引用戶，提供虛假教學或付費帶學內容，以牟取流量或實施詐騙。

大陸官方警示，相關單位與個人使用者在部署OpenClaw應用時，應加強網路控制、妥善管理帳號憑證、嚴格審查插件來源，並及時更新版本與安全補丁，以降低潛在安全風險。