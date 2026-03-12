　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

▲百度智能雲旗下的紅手指Operator應用軟體。（圖／翻攝百度）

▲百度智能雲旗下的紅手指Operator應用軟體。（圖／翻攝百度，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸民間對於AI智慧體「養龍蝦」熱潮未減，百度今（12）日發表全球首款手機端「龍蝦應用」App「紅手指Operator」，結合自研AI Agent技術，可透過智慧體跨App操作，完成叫車、點外賣等服務。安卓版已上線，iOS版本預計在3月推出，在大陸官方持續提出警示之際，養龍蝦「官冷民熱」的現象仍在持續。

《界面新聞》報導，昨日，百度智能雲推出了DuClaw。這是其面向零基礎用戶推出的零部署OpenClaw服務。用戶無需接觸任何雲控制台操作，訂閱後即可通過網頁端直接使用完整的OpenClaw服務，降低了「養蝦」門檻。

▲百度智能雲旗下的紅手指Operator應用軟體。（圖／翻攝百度）

百度為大陸較早佈局OpenClaw服務的大型科技企業，百度App2月14日已支援一鍵調用OpenClaw功能，並推出簡化部署流程，同時將AI搜尋、百度百科、電商及「千帆深度研究Agent」等能力，以技能（Skill）形式上架至開放社群平台ClawHub。

除百度外，騰訊近期也推出多項AI智慧體產品，包括面向個人使用者的QClaw與WorkBuddy，以及針對開發者與企業的騰訊雲Lighthouse、智慧體開發平台ADP與騰訊雲桌面等。其中，QClaw仍處於內測階段，可透過微信對話遠端操控電腦並支援逾5000項技能。

隨著「養龍蝦」概念走紅，大陸科技業也開始舉辦線下活動推廣相關技術。百度科技園日前舉辦北京首場「龍蝦市集」，數十名工程師現場為近千名使用者提供雲端OpenClaw免費安裝服務。

不過，在AI智慧體快速擴散的同時，相關安全與詐騙風險也隨之浮現。抖音平台近期指出，OpenClaw相關內容熱度持續上升，一些不法分子利用「免費教養龍蝦」或「學不會就會被時代淘汰」等話術吸引用戶，提供虛假教學或付費帶學內容，以牟取流量或實施詐騙。

大陸官方警示，相關單位與個人使用者在部署OpenClaw應用時，應加強網路控制、妥善管理帳號憑證、嚴格審查插件來源，並及時更新版本與安全補丁，以降低潛在安全風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　唯一贏的是中華隊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

無錫減重賽「贅肉換牛肉」　2400人報名...一年後見真章

39歲網紅「王炸姐」直播10分鐘猝死　醫急點救命法「3要3不要」

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣　溢價超12倍還缺貨

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

無錫減重賽「贅肉換牛肉」　2400人報名...一年後見真章

39歲網紅「王炸姐」直播10分鐘猝死　醫急點救命法「3要3不要」

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣　溢價超12倍還缺貨

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

澳洲看女足喊Taiwan被趕　外交部：一定會在第一時間抗議

黨產會敗訴　莊瑞雄揭判決重點：法院未否認國民黨舊黨部是否不當取得

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

大陸熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

「王炸姐」直播10分鐘猝死！醫點出急救口訣

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣 溢價超12倍還缺貨

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工去當兵

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

無錫減重賽「贅肉換牛肉」 2400人報名...一年後見真章

更多熱門

相關新聞

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務 中央急踩煞車「風險警示」不斷

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務 中央急踩煞車「風險警示」不斷

大陸近期興起使用AI智能體OpenClaw的「養龍蝦」風潮，不僅企業紛紛推出相關模型支援，部分地方政府也嘗試將其應用於政務服務，甚至推出如深圳龍崗區「龍蝦十條」等政策扶持。不過，隨著使用人數增加，數據安全與大陸「科技維穩」的風險也逐漸浮現，中央部委與專家近日接連發出警示，提醒使用者審慎使用相關技術。

OpenClaw中國爆紅　掀「養龍蝦」風潮

OpenClaw中國爆紅　掀「養龍蝦」風潮

馬化騰凌晨發文曝騰訊「龍蝦」戰略

馬化騰凌晨發文曝騰訊「龍蝦」戰略

中國官方點名OpenClaw四大資安風險

中國官方點名OpenClaw四大資安風險

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

關鍵字：

百度養龍蝦AI智慧體OpenClaw騰訊App

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面