　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

▲守護毛孩與社區安全，花蓮縣政府持續推動狂犬病巡迴注射服務。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

守護毛孩與社區安全，花蓮縣政府持續推動狂犬病巡迴注射服務。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為持續強化狂犬病防疫工作、守護民眾與寵物健康安全，花蓮縣政府自即日起攜手各鄉鎮市公所辦理犬貓狂犬病疫苗巡迴注射服務，請民眾依各鄉鎮市排定日期，帶家中犬貓前往施打疫苗，共同守護社區公共衛生安全。115年全縣預計辦理約194場次巡迴注射服務，讓民眾能就近為毛孩完成疫苗接種。

花蓮縣長徐榛蔚表示，守護鄉親健康是政府的重要責任。自102年國內檢出狂犬病案例以來，縣府即高度重視相關防疫工作，每年均將狂犬病預防注射列為年度重點項目，並與各鄉鎮市公所合作推動巡迴注射服務，讓各地飼主都能方便為家中犬貓完成疫苗接種。狂犬病雖可透過疫苗有效預防，但仍需仰賴飼主配合與落實管理，才能共同維護公共衛生安全。

農業處長陳淑雯指出，自112年11月29日至今，本縣已累計出現18例狂犬病陽性案例。由於花蓮地形狹長，居民生活環境與山林自然環境相鄰，民眾在日常生活中較容易接觸野生動物，因此更需提高警覺。若發現野生動物或犬貓出現無故攻擊、行動異常、流口水或精神不振等情形，應避免接觸並立即通報相關單位處理。她也提醒，巡迴注射活動除提供疫苗接種服務外，也同步宣導動物保護觀念，呼籲飼主落實「施打疫苗、寵物登記、絕育管理」三項飼主管理責任。

▲守護毛孩與社區安全，花蓮縣政府持續推動狂犬病巡迴注射服務。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

今年計194場次並附帶植入晶片。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，參加巡迴注射活動時，飼主須年滿18歲且戶籍設於花蓮縣，犬貓須滿3月齡；活動現場僅提供狂犬病疫苗及晶片注射服務。建議攜帶動防所寄發之粉紅色通知單，以利現場作業加速；若未攜帶通知單，則請備妥飼主身分證或相關資料，以避免同一寵物重複登記。

縣府提醒，犬貓狂犬病疫苗須每年定期施打，以維持免疫力並防止人畜間傳播。115年各鄉鎮市巡迴注射時間、地點及注意事項等資訊，可至花蓮縣動植物防疫所官網（https://acdc.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=27041&sms=23045&s=204205）或官方臉書粉絲專頁查詢。

另外，花蓮市（除國福里外）、吉安鄉及新城鄉屬非高風險區域，依規定每頭犬貓施打需自費140元；其餘高風險區域鄉鎮則提供免費注射。縣府也提醒，若犬貓逾1年以上未施打狂犬病疫苗，將依《動物傳染病防治條例》規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請飼主務必依規定完成疫苗接種。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　唯一贏的是中華隊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

澳洲看女足喊Taiwan被趕　外交部：一定會在第一時間抗議

黨產會敗訴　莊瑞雄揭判決重點：法院未否認國民黨舊黨部是否不當取得

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

【開罰扣照GG了】紅牌重機慢車道野蠻超車　擊落21歲騎士還肇逃

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

台南社造展現公民行動力青年文化行動計畫接棒推動

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

2026竹市兒藝節倒數

新北連10年獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

FedEx桃轉運中心啟用　打造國際物流樞紐

更多熱門

相關新聞

南投免費狂犬病預防注射暨寵物登記4/7開跑

南投免費狂犬病預防注射暨寵物登記4/7開跑

南投縣家畜疾病防治所協同鄉鎮市公所，將於4月份上旬起辦理「狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動」，原寵物登記費用為250元，於該所活動場次辦理寵物登記便享有減免至100元優惠，若是已絕育犬貓則為免費。

屏東驚見狂犬病鼬獾　3／13免費打疫苗

屏東驚見狂犬病鼬獾　3／13免費打疫苗

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

狂犬病風險未除今年仍驗出鼬獾染病、4名飼主挨罰

狂犬病風險未除今年仍驗出鼬獾染病、4名飼主挨罰

男換腎染狂犬病亡　竟與捐贈者有關

男換腎染狂犬病亡　竟與捐贈者有關

關鍵字：

狂犬病巡迴注射植入晶片

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面