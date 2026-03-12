花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

▲守護毛孩與社區安全，花蓮縣政府持續推動狂犬病巡迴注射服務。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為持續強化狂犬病防疫工作、守護民眾與寵物健康安全，花蓮縣政府自即日起攜手各鄉鎮市公所辦理犬貓狂犬病疫苗巡迴注射服務，請民眾依各鄉鎮市排定日期，帶家中犬貓前往施打疫苗，共同守護社區公共衛生安全。115年全縣預計辦理約194場次巡迴注射服務，讓民眾能就近為毛孩完成疫苗接種。

花蓮縣長徐榛蔚表示，守護鄉親健康是政府的重要責任。自102年國內檢出狂犬病案例以來，縣府即高度重視相關防疫工作，每年均將狂犬病預防注射列為年度重點項目，並與各鄉鎮市公所合作推動巡迴注射服務，讓各地飼主都能方便為家中犬貓完成疫苗接種。狂犬病雖可透過疫苗有效預防，但仍需仰賴飼主配合與落實管理，才能共同維護公共衛生安全。

農業處長陳淑雯指出，自112年11月29日至今，本縣已累計出現18例狂犬病陽性案例。由於花蓮地形狹長，居民生活環境與山林自然環境相鄰，民眾在日常生活中較容易接觸野生動物，因此更需提高警覺。若發現野生動物或犬貓出現無故攻擊、行動異常、流口水或精神不振等情形，應避免接觸並立即通報相關單位處理。她也提醒，巡迴注射活動除提供疫苗接種服務外，也同步宣導動物保護觀念，呼籲飼主落實「施打疫苗、寵物登記、絕育管理」三項飼主管理責任。

▲今年計194場次並附帶植入晶片。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，參加巡迴注射活動時，飼主須年滿18歲且戶籍設於花蓮縣，犬貓須滿3月齡；活動現場僅提供狂犬病疫苗及晶片注射服務。建議攜帶動防所寄發之粉紅色通知單，以利現場作業加速；若未攜帶通知單，則請備妥飼主身分證或相關資料，以避免同一寵物重複登記。

縣府提醒，犬貓狂犬病疫苗須每年定期施打，以維持免疫力並防止人畜間傳播。115年各鄉鎮市巡迴注射時間、地點及注意事項等資訊，可至花蓮縣動植物防疫所官網（https://acdc.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=27041&sms=23045&s=204205）或官方臉書粉絲專頁查詢。

另外，花蓮市（除國福里外）、吉安鄉及新城鄉屬非高風險區域，依規定每頭犬貓施打需自費140元；其餘高風險區域鄉鎮則提供免費注射。縣府也提醒，若犬貓逾1年以上未施打狂犬病疫苗，將依《動物傳染病防治條例》規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請飼主務必依規定完成疫苗接種。

