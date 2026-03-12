　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

▲中華隊以14：0完封捷克隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊晚接午場，以14：0完封捷克隊。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊唯一奪勝！一名網友表示，特地手動統計這次WBC預賽「晚接午」的比賽戰績，結果意外發現戰績相當懸殊。扣除加拿大因為隔天1500比賽的情況，總共統計10場晚接午賽程，結果竟然是1勝9敗，而唯一贏球的球隊正是中華隊，數據曝光後也引發網友熱議。

原PO在PTT超狂分享，他整理各組比賽後發現，凡是前一天晚上19:00比賽，隔天中午12:00再出賽的球隊，戰績普遍相當慘烈。像是A組中，哥倫比亞在晚間擊敗波蘭後，隔天中午就以2比8敗給加拿大。

B組情況也相似，美國晚間擊敗巴西後，隔天中午出賽的巴西隊就以0比8輸給義大利；英國隊同樣在晚間輸給美國後，隔天中午再戰義大利又吞敗。多場比賽都呈現「晚接午幾乎必敗」的情況。

C組方面，捷克晚上輸給韓國後，隔天中午也被澳洲擊敗；接著是日本隊部分，晚間以13比0擊敗中華隊，但隔天中午再出賽的中華隊卻以14比0擊敗捷克，成為統計中唯一在晚接午賽程中獲勝的球隊。

其中最熱血的台韓大戰部分，韓國前一天晚上以6比8輸給日本，隔天中午又以4比5輸給中華隊。

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊復仇成功，以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

再看到D組，尼加拉瓜晚間先以3比12不敵多明尼加，隔天中午再戰荷蘭，又以3比4吞敗。另一場則是尼加拉瓜晚間0比5敗給以色列，而隔天中午出賽的以色列以1比10輸給多明尼加，晚接午賽程同樣呈現明顯劣勢。

整體統計顯示，晚接午賽程共10場比賽，戰績為1勝9敗，唯一勝場就是中華隊。數據曝光後，引發PTT炸鍋直呼「晚接午真的超毒，除非遇到實力落差大的對手」、「巴西兩個晚接午，太辛苦了」、「巴西是有什麼會費沒繳嗎」、「台灣晚接午接到的是實力比較有點落差的隊伍，如果接到韓國，那場比賽肯定更艱辛」、「我們賽程真的不錯了，晚接午遇到捷克，輸澳洲真的可惜了，下屆加油」。

▼預賽晚接午場，唯獨中華隊奪勝。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

▲▼ （AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

晚接午棒球中華隊奪勝韓國巴西wbc

