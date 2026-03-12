逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　台中看守所2男遭判刑

▲陳男強迫同房獄友塗薄荷油自慰、橡皮筋彈下體遭判刑，上訴也被駁回。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中看守所陳姓、凃姓男子2名受刑人，對1名同房獄友的下體彈橡皮筋、用牙膏牙刷狂刷，還逼他雙手塗抹薄荷油自慰，台中地院一審依強制猥褻罪判陳、凃3年8月。陳不服上訴二審，台中高分院認為原審量刑適當，駁回上訴。

判決指出，陳、凃2024年10月底至11月初在台中看守所收容，11月1日陳在舍房內抓被害獄友的手摸自己的生殖器，再用牙膏牙刷刷獄友的下體，而凃則在一旁用橡皮筋彈射、玩弄獄友下體1分鐘。

次日下午，凃強迫獄友雙手塗抹薄荷油自慰，1個多小時之後陳、凃又要求獄友打手槍讓他們觀賞，2人見獄友沒有動作，陳便以溫開水澆淋獄友的生殖器；同晚7時許，凃再向獄友說「來給你龜哥（指陳男）哈龜，哈下去以後就不搞你」，但獄友不從，遭到2人毆打背部1下、罰伏地挺身及仰臥起坐。

一審時陳、凃坦承犯行，且有監視器錄音錄影影片可佐，法官審酌2人在接受徒刑執行期間，不思反省，仍不顧他人身體自主權及性自主意願，使獄友遭到驚嚇且心理創傷程度非輕，依2個強制猥褻罪分別判刑3年8月。

其中陳男上訴，主張自己是因該名獄友曾被母親曾寫信指摘說謊，他為了教訓獄友才動手，且他被判刑2罪，但他連續2天下手，時序上緊接相連，應論接續犯1罪。另外，他有積極與被害人嘗試和解，只是對方要求賠償40萬元，遠超他負擔能力，才遲未和解，請求從輕量刑。

台中高分院查，陳第一次犯行理由是被害獄友騙母親，第二次則是因為獄友不承認說謊才又下手，2次犯行原因並非相同，而獄友在偵查時證稱，不知2人為何對自己動手，應該是自己個性好欺負，陳的辯詞有疑，考量一切情狀，認定陳上訴無理由，予以駁回，仍可上訴。