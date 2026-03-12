川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

▲凱伊拍攝新影片，紀錄自己逛「全球最貴超市」Erewhon。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）不只是高爾夫球好手，還是一名網紅，不過，近日她因一支YouTube影片引發爭議。她到「全球最貴超市」Erewhon購買各式各樣的東西，直呼「要破產了」，身旁還有特勤局人員隨行，揮霍行徑遭網友砲轟「不食人間煙火」。

「全球最貴超市」到底多貴？ 一瓶水就要400多元？

凱伊的YouTube頻道已有146萬粉絲訂閱，日前她上傳一支18分鐘新片，標題為《我到世上最昂貴的超市》，紀錄她到Erewhon洛杉磯門市購物的過程，她一邊逛超市，一邊對鏡頭聊天，身旁還有一名隨行的特勤局人員。

影片中，可見凱伊一開始就向觀眾介紹：「如果你們不知道Erewhon，這基本上是世界上最昂貴的超市，裡面每樣東西都超級貴！」她表示，要買一些自己喜歡的東西，包括營養補充品等，再帶回家試吃。

凱伊先挑選了膠原蛋白奶精、Perfect Amino胺基酸錠，還有Erewhon自家品牌的維他命C，接著又把Shilajit液態補充品，以及25美元（約新台幣800元）的南非醉茄錠劑放入購物籃。她隨口說：「把這個丟進去吧……為什麼不呢？」語氣相當輕鬆。

之後，凱伊又購買了一罐售價17美元（約新台幣540元）的椰棗，又逛了逛，說道：「有一件事我要澄清，我其實不會花很多錢。」但她接下來仍選購了一盒19.99美元（約新台幣635元）的鮪魚壽司。

到了熱食區，凱伊夾了每磅42美元的韓式烤牛小排、每磅21美元的純素水牛城花椰菜、每磅20美元的糙米飯糰，光是買熱食就花了約37美元（約新台幣1,180元）。

特勤隨行卻喊快破產？ 身價6億卻嫌衣服貴？

接著，凱伊又買了一瓶44美元（約新台幣1,400元）的蛋白質飲料、10美元（約新台幣320元）的薰衣草檸檬飲，以及13.99美元（約新台幣445元）的高氧水，還有售價21美元（約新台幣668元）的草莓冰沙。

當凱伊看到Erewhon推出的品牌帽T時，則被價格嚇到。她對身旁的特勤局人員說：「一件超市周邊商品要165美元（約新台幣5,235元）？我買這些東西快破產了！我可能要申請破產。」

諷刺的是，凱伊身價高達2,100萬美元（約新台幣6.17億元），根據《CNN》報導，早前她推出個人運動品牌，一件運動上衣售價130美元（約新台幣4,133元），還在白宮拍攝形象照，引發公器私用質疑。如今她認為Erewhon帽T價格昂貴，又喊著快破產，令人費解。

納稅人錢供小公主炫富？ 影片為何引爆網友怒火？

最後結帳時，凱伊總共花了233美元（約新台幣7,400元），卻只裝滿一個購物袋。離開商店後，她試吃這些商品，大多數她其實都不喜歡。她最後笑著說：「這一袋要233美元，而且有些東西根本不好吃，太瘋狂啦。」

影片發布後，許多觀眾留言：「很多美國人連普通的雜貨都快買不起了」「這個影片標題，可能是我看過最不食人間煙火的內容」。還有人痛批：「我的稅金被拿去支付她身邊的特勤局保鑣」「在普通美國人生活困苦時，拍這種『最昂貴超市』的影片很敗好感」「動不動就說要破產，看來是家族遺傳」。

甚至有人把她與法國王后瑪麗安東妮作比較，諷刺說：「讓他們吃蛋糕吧……或者喝Erewhon的冰沙。」由於美伊戰爭持續，有網友酸凱伊快去當兵，「你跟巴倫（川普的小兒子）應該去伊朗打仗」「快去為你爺爺出戰」。



