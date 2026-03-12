　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

凱伊拍攝新影片，紀錄自己逛「全球最貴超市」Erewhon。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊拍攝新影片，紀錄自己逛「全球最貴超市」Erewhon。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）不只是高爾夫球好手，還是一名網紅，不過，近日她因一支YouTube影片引發爭議。她到「全球最貴超市」Erewhon購買各式各樣的東西，直呼「要破產了」，身旁還有特勤局人員隨行，揮霍行徑遭網友砲轟「不食人間煙火」。

「全球最貴超市」到底多貴？　一瓶水就要400多元？

凱伊的YouTube頻道已有146萬粉絲訂閱，日前她上傳一支18分鐘新片，標題為《我到世上最昂貴的超市》，紀錄她到Erewhon洛杉磯門市購物的過程，她一邊逛超市，一邊對鏡頭聊天，身旁還有一名隨行的特勤局人員。

凱伊在影片中介紹「全球最貴超市」Erewhon，並在裡面購物。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊在影片中介紹「全球最貴超市」Erewhon，並在裡面購物。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

影片中，可見凱伊一開始就向觀眾介紹：「如果你們不知道Erewhon，這基本上是世界上最昂貴的超市，裡面每樣東西都超級貴！」她表示，要買一些自己喜歡的東西，包括營養補充品等，再帶回家試吃。

凱伊先挑選了膠原蛋白奶精、Perfect Amino胺基酸錠，還有Erewhon自家品牌的維他命C，接著又把Shilajit液態補充品，以及25美元（約新台幣800元）的南非醉茄錠劑放入購物籃。她隨口說：「把這個丟進去吧……為什麼不呢？」語氣相當輕鬆。

凱伊買了一盒鮪魚壽司。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊買了一盒鮪魚壽司。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

之後，凱伊又購買了一罐售價17美元（約新台幣540元）的椰棗，又逛了逛，說道：「有一件事我要澄清，我其實不會花很多錢。」但她接下來仍選購了一盒19.99美元（約新台幣635元）的鮪魚壽司。

到了熱食區，凱伊夾了每磅42美元的韓式烤牛小排、每磅21美元的純素水牛城花椰菜、每磅20美元的糙米飯糰，光是買熱食就花了約37美元（約新台幣1,180元）。

特勤隨行卻喊快破產？　身價6億卻嫌衣服貴？

接著，凱伊又買了一瓶44美元（約新台幣1,400元）的蛋白質飲料、10美元（約新台幣320元）的薰衣草檸檬飲，以及13.99美元（約新台幣445元）的高氧水，還有售價21美元（約新台幣668元）的草莓冰沙。

Erewhon推出的橘紅色帽T售價165美元（約新台幣5,235元），讓凱伊聽了表示傻眼。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲Erewhon推出的橘紅色帽T售價165美元（約新台幣5,235元），讓凱伊聽了表示傻眼。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

 凱伊對帽T的價格感到不可思議。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊對帽T的價格感到不可思議。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

當凱伊看到Erewhon推出的品牌帽T時，則被價格嚇到。她對身旁的特勤局人員說：「一件超市周邊商品要165美元（約新台幣5,235元）？我買這些東西快破產了！我可能要申請破產。」

諷刺的是，凱伊身價高達2,100萬美元（約新台幣6.17億元），根據《CNN》報導，早前她推出個人運動品牌，一件運動上衣售價130美元（約新台幣4,133元），還在白宮拍攝形象照，引發公器私用質疑。如今她認為Erewhon帽T價格昂貴，又喊著快破產，令人費解。

納稅人錢供小公主炫富？　影片為何引爆網友怒火？

最後結帳時，凱伊總共花了233美元（約新台幣7,400元），卻只裝滿一個購物袋。離開商店後，她試吃這些商品，大多數她其實都不喜歡。她最後笑著說：「這一袋要233美元，而且有些東西根本不好吃，太瘋狂啦。」

凱伊回到住處，喝了在超市買的草莓冰沙，表示很喜歡。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊回到住處，喝了在超市買的草莓冰沙，表示很喜歡。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

 凱伊手上的水，一瓶要價13.99美元（約新台幣445元）。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊手上的水，一瓶要價13.99美元（約新台幣445元）。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

影片發布後，許多觀眾留言：「很多美國人連普通的雜貨都快買不起了」「這個影片標題，可能是我看過最不食人間煙火的內容」。還有人痛批：「我的稅金被拿去支付她身邊的特勤局保鑣」「在普通美國人生活困苦時，拍這種『最昂貴超市』的影片很敗好感」「動不動就說要破產，看來是家族遺傳」。

凱伊對自己買的東西表示不滿意，吃起來面露難色。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊對自己買的東西表示不滿意，吃起來面露難色。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

 凱伊吃鮪魚壽司，吃到跑去廁所嘔吐。（翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊吃鮪魚壽司，吃到跑去廁所嘔吐。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

凱伊跟爺爺川普，祖孫感情很好。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

▲凱伊跟爺爺川普，祖孫感情很好。（圖／翻攝kaitrumpgolfer IG）

甚至有人把她與法國王后瑪麗安東妮作比較，諷刺說：「讓他們吃蛋糕吧……或者喝Erewhon的冰沙。」由於美伊戰爭持續，有網友酸凱伊快去當兵，「你跟巴倫（川普的小兒子）應該去伊朗打仗」「快去為你爺爺出戰」。


更多鏡週刊報導
家族世仇放一邊！泰勒絲未婚夫「破冰」川普18歲孫女　草地燦笑聊天畫面瘋傳
川普18歲孫女自創服飾品牌　「白宮拍廣告」挨轟：公器私用
川普18歲孫女寵閨密不手軟！生日「豪送鑽石、粉紅戰車」　全網羨慕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　唯一贏的是中華隊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

路邊摘花「差點害死婚禮賓客」　新娘上網一看嚇壞：是劇毒！

女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

路邊摘花「差點害死婚禮賓客」　新娘上網一看嚇壞：是劇毒！

女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

【3度被下老鼠藥】澳洲籍男友Alex首出庭！ 蛇蠍女前夫弟弟也現身

國際熱門新聞

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

即／波斯灣2油輪燒成火球　伊朗證實攻擊

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗威脅攻擊荷莫茲海峽：準備長期消耗戰　將摧毀全球經濟

伊朗總統鬆口！　開出「3大停戰前提」

溫和通膨難敵戰火恐懼！美股跌近300點　台積電勁揚逾2%

川普：戰爭將很快結束

川普：伊朗沒剩目標可攻擊了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面