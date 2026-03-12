李四川競選團隊成形！侯友宜出借核心幕僚　張其強操盤媒體輿情

▲新北市府副秘書長張其強。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會11日正式徵召前台北市副市長李四川參戰新北市長，據悉，李四川競選團隊也逐漸成形，新北市長侯友宜的核心政治幕僚、新北市府副秘書長張其強今（13日）起請假，待休息一段時間後，正式投入輔選工作，主導媒體輿情與對外溝通。

李四川競選團隊逐漸成形。據了解，曾在朱立倫擔任新北市長期間擔任副秘書長、市府顧問的宋自強，將扮演李四川的軍師角色，負責選戰佈局與議題設定、擘劃政見；另外，在前台北縣長周錫瑋任內擔任民政局長的李麗圳，曾於朱、侯市府期間擔任社會局長、市府顧問，傳出在侯友宜同意後，也將加入李四川競選團隊。

此外，張其強今向《ETtoday》記者證實，今起已請假，待休息一段時間後就正式加入團隊。張其強為資深媒體人出身，早年曾任中華電視公司記者、主播與製作人，並在年代新聞台、TVBS新聞台擔任主管及資深製作人，長期從事新聞採訪與媒體管理工作。2009年在時任桃園縣長朱立倫延攬下進入公部門，先後擔任縣長室機要秘書、桃園縣政府觀光行銷局局長。

2011年張其強轉任台北市政府發言人，負責市政對外溝通與媒體關係；2016年加入新北市政府團隊，歷任新聞局局長、觀光旅遊局局長等職，2021年升任新北市政府副秘書長。張其強長期在朱立倫、侯友宜執政團隊中擔任要職，熟悉媒體溝通與城市行銷。

