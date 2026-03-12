配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

▲中菲在「南海問題」爭端未解，菲國在自家呂宋島最北端部署導彈有意「劍指」中國海軍。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

據國際軍事媒體《海軍新聞》10日披露，菲律賓海軍陸戰隊新成立的「布拉莫斯」陸基反艦飛彈部隊，已正式部署於呂宋島最北端的博耶阿多爾角營地。此舉因直接鎖定呂宋海峽關鍵通道，被視為意圖封鎖中國海軍進出太平洋的戰略要道，針對此次部署，大陸軍事問題專家也指出，「中國完全有能力應對此類軍事部署帶來的挑戰」。

陸媒《環球時報》報導，「布拉莫斯」陸基反艦導彈部隊部署在博耶阿多爾角營地，由菲陸戰隊第273海軍陸戰連負責操作，該連配置有導彈發射車、雷達及指揮控制車輛等裝備。儘管該連隊規模較小，仍有印度國防武官及美軍人員出席了開營儀式。

報導引述公開資料稱，「布拉莫斯」反艦導彈系統的射程約300公里，最大飛行速度可達3馬赫。菲律賓2022年從印度採購3套「布拉莫斯」反艦導彈系統。2024年4月，印度向菲軍方交付首套「布拉莫斯」系統，一年後向菲軍方交付了第二套。第一套「布拉莫斯」系統部署於呂宋島西岸，射程覆蓋中國黃岩島。此次，第二套「布拉莫斯」反艦導彈系統的部署則卡住呂宋海峽通行西口，使其具備打擊通過呂宋海峽的船隻的能力。

報導指出，近年來，菲律賓政府高層多次觸擊涉台議題，菲總統曾在訪印期間宣稱，如果中美在台灣問題上發生對抗，菲不可能置身事外。

大陸軍事問題專家張軍社也分析，「菲律賓在呂宋島北部部署『布拉莫斯』超音速反艦導彈，與此前在該國北部地區部署導彈陣地、新建軍事基地的舉措一脈相承，核心目的在於配合美國的印太戰略，甘願充當美方的『棋子與打手』。」

張軍社表示，一方面在涉台問題上，菲律賓意圖在美軍介入相關軍事行動時打配合，對中國形成牽制；另一方面，針對黃岩島等南海島礁爭議，其試圖通過部署該導彈對中國施加軍事威懾。

「菲律賓這一戰略企圖注定難以實現，本質上是不自量力的冒險之舉。」張軍社表示，從軍事層面來看，現代戰爭的核心是體系作戰與聯合作戰，而菲海軍尚未形成完善的作戰體系，缺乏與「布拉莫斯」導彈系統相匹配的遠程偵察、通信、指揮控制等關鍵裝備。僅依靠單一武器裝備，既無法改變地區力量平衡，也難以對戰場態勢產生戰略性影響。