大陸 大陸焦點 特派現場

配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

▲▼中國、菲律賓船隻經常在南海爆發衝突。（圖／路透）

▲中菲在「南海問題」爭端未解，菲國在自家呂宋島最北端部署導彈有意「劍指」中國海軍。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

據國際軍事媒體《海軍新聞》10日披露，菲律賓海軍陸戰隊新成立的「布拉莫斯」陸基反艦飛彈部隊，已正式部署於呂宋島最北端的博耶阿多爾角營地。此舉因直接鎖定呂宋海峽關鍵通道，被視為意圖封鎖中國海軍進出太平洋的戰略要道，針對此次部署，大陸軍事問題專家也指出，「中國完全有能力應對此類軍事部署帶來的挑戰」。

陸媒《環球時報》報導，「布拉莫斯」陸基反艦導彈部隊部署在博耶阿多爾角營地，由菲陸戰隊第273海軍陸戰連負責操作，該連配置有導彈發射車、雷達及指揮控制車輛等裝備。儘管該連隊規模較小，仍有印度國防武官及美軍人員出席了開營儀式。

報導引述公開資料稱，「布拉莫斯」反艦導彈系統的射程約300公里，最大飛行速度可達3馬赫。菲律賓2022年從印度採購3套「布拉莫斯」反艦導彈系統。2024年4月，印度向菲軍方交付首套「布拉莫斯」系統，一年後向菲軍方交付了第二套。第一套「布拉莫斯」系統部署於呂宋島西岸，射程覆蓋中國黃岩島。此次，第二套「布拉莫斯」反艦導彈系統的部署則卡住呂宋海峽通行西口，使其具備打擊通過呂宋海峽的船隻的能力。

報導指出，近年來，菲律賓政府高層多次觸擊涉台議題，菲總統曾在訪印期間宣稱，如果中美在台灣問題上發生對抗，菲不可能置身事外。

大陸軍事問題專家張軍社也分析，「菲律賓在呂宋島北部部署『布拉莫斯』超音速反艦導彈，與此前在該國北部地區部署導彈陣地、新建軍事基地的舉措一脈相承，核心目的在於配合美國的印太戰略，甘願充當美方的『棋子與打手』。」

張軍社表示，一方面在涉台問題上，菲律賓意圖在美軍介入相關軍事行動時打配合，對中國形成牽制；另一方面，針對黃岩島等南海島礁爭議，其試圖通過部署該導彈對中國施加軍事威懾。

「菲律賓這一戰略企圖注定難以實現，本質上是不自量力的冒險之舉。」張軍社表示，從軍事層面來看，現代戰爭的核心是體系作戰與聯合作戰，而菲海軍尚未形成完善的作戰體系，缺乏與「布拉莫斯」導彈系統相匹配的遠程偵察、通信、指揮控制等關鍵裝備。僅依靠單一武器裝備，既無法改變地區力量平衡，也難以對戰場態勢產生戰略性影響。

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

台南市長黃偉哲推動城市外交再添成果，菲律賓姊妹市加美地市（Cavite）市長Denver Chua於11日率副市長、市議員等共17人訪團回訪台南，並在馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同下，前往台南市政府拜會黃偉哲，這除是兩市今年初重啟交流後的重要成果，也象徵雙方合作關係再度升溫。

逃菲通緝犯被關今遣返　8旬翁將再入監

逃菲通緝犯被關今遣返　8旬翁將再入監

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心

菲律賓政府擬推「周休三日」　抗油價高漲

菲律賓政府擬推「周休三日」　抗油價高漲

台中外事警反詐直播觸及人數亮眼　獲菲國贈感謝狀

台中外事警反詐直播觸及人數亮眼　獲菲國贈感謝狀

