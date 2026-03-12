　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

▲國民黨立委徐巧芯12日考察松指部後受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國民黨立委徐巧芯12日考察松指部後受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰自稱從松指部「自費包機」赴日本看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今（12日）表示，就她們了解，卓榮泰在出發前一天，由行政院召集各個不同的單位，包含民航局、航空公司、松指部等到台北航空站進行協調，軍方的任務僅是「商借」軍用停機坪及相關空間給其他單位。徐質疑，如果是私人，怎麼會去找軍方召開機密專案會議？怎麼能邀請上述單位來討論如何租借場地？她看起來就是公務，所以費用理應由華航去計費。

立法院外交國防委員會12日上午考察松指部，了解卓榮泰7日來回東京的包機狀況，該委員會委員徐巧芯、牛煦庭及經濟委員會委員鄭正鈐，以及國防部常務次長、政務辦公室主任孫立方中將、松指部指揮官等出席，而徐於考察完畢後，在松指部大門口接受媒體聯訪。

徐巧芯表示，她今天請軍方說明在卓榮泰包機過程中，提供哪些協助。今天確認了幾個事實，在軍方位置允許情況之下，行政院「商借」停機坪，讓華航班機能起降，所以當天卓榮泰搭乘的華航CI-1888班機（為空中巴士A321-neo）停在軍方的一號停機坪，並非行政專機、行政包機，因為行政專機是波音737、福克50與畢琪1900等3類型。

徐巧芯說，卓榮泰一行人並非從松山機場或商用通道進入機場，而是從松指部大門進入後到休息室安檢，接著再從一號停機坪搭機離開。如果搭乘行政專機，自費部分是針對使用在這航線上面最貴的一個機票，「就是只要付機票就可以，不管你飛機上是坐幾個人」，但這次卓榮泰是搭乘華航。

徐巧芯也提到，當天所有安檢都非軍方負責，因為就她看起來，松指部只是單純租停機坪、安檢空間及相關人員的休息室與等待的空間，剩下的部分由航空公司、民航局等來協商；結果是，安檢是從松山機場把移民署與海關人員拉過來松指部，而不需要安檢的通常只有首長一人而已，其他隨扈還是需要安檢。這樣的案例非常非常少見，因為在她們詢問過程中，軍方沒有舉出一個具體案例。

徐巧芯進一步說明，就她們了解，卓榮泰在出發前一天，由行政院召集各個不同的單位，包含民航局、航空公司、松指部等到台北航空站進行協調，軍方立場是一場機密專案會議，而協調結果是，軍方的專案任務是「商借」軍用停機坪及相關空間給其他單位，包含華航，來準備卓榮泰到日本看球。

徐巧芯認為，如果是私人，怎麼會去找軍方召開機密專案會議？怎麼能邀請上述單位來討論如何租借場地？她看起來就是公務，所以費用理應由華航去計費，而就她之前處理醫療包機的案件，航空公司報價來回是500萬至600萬跑不掉。

徐重申，在非行政專機情況下，包機不是付一個航線的機票錢，可是這方面卓榮泰跟國防部長顧立雄沒有說清楚。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

