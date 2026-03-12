職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

上班讓人最心累的，有時是跟同事、主管的對話。就有網友在Threads發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，邀請大家分享職場上最讓人翻白眼的話，他自己最討厭的是「這個幫一下」。貼文一出引發共鳴，不少人紛紛點名各種常見句型，像是「你覺得呢？」、「你懂我的意思嗎」等，讓不少上班族苦笑說，自己的職場人生風雨幾乎都是被這些話逼出來的。

原PO在Threads發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，並先拋磚引玉分享自己的答案「這個幫一下」，短短幾個字卻讓不少人瞬間有感，貼文吸引許多網友留言補充各種職場常見語錄。

「這個幫一下」大票恨透：都變我的工作

不少人分享自己最受不了的話，「這個不急可以慢慢做，然後過幾小時後，突然給了期限要交出來」、「我不知道欸。每次聽到我頭就痛痛的」、「你懂我的意思嗎？這句話真的有毒，連不會講的都跟著講了，聽了超煩==」、「我們以前很辛苦，你們現在很幸福都有人教。」

還有上班族直呼「你懂我意思嗎？（知道自己講不清楚還要我回答？）欸…那個誰啊……（叫不出來名字就不要叫）這個不會花你很多時間（那你自己不會用嗎？）」「不是丟給你做了嗎？怎麼現在都還開始沒做呢？（前提是交接給新人的東西丟三落四，不然就是愛教不教想看新人出包）。」

「甩鍋、卸責、裝忙」三句型最惹人厭

另外，從留言數量與重複度來看，討論度最高、最容易引起共鳴的三句大致是：

1.「你覺得呢？」／「你說呢？」

很多人點名這類反問句最煩，因為通常是把決定權丟回來，但實際責任卻還在下屬身上。

2.「這個幫一下」／「順手幫我做一下」

看似只是小忙，但常常最後變成整件事情都變成你的工作。

3.「你想辦法處理啊！」

不少人覺得這句最推責任，等於把問題直接丟給別人，卻沒有任何指示或資源。