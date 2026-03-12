　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

上班讓人最心累的，有時是跟同事、主管的對話。就有網友在Threads發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，邀請大家分享職場上最讓人翻白眼的話，他自己最討厭的是「這個幫一下」。貼文一出引發共鳴，不少人紛紛點名各種常見句型，像是「你覺得呢？」、「你懂我的意思嗎」等，讓不少上班族苦笑說，自己的職場人生風雨幾乎都是被這些話逼出來的。

原PO在Threads發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，並先拋磚引玉分享自己的答案「這個幫一下」，短短幾個字卻讓不少人瞬間有感，貼文吸引許多網友留言補充各種職場常見語錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這個幫一下」大票恨透：都變我的工作

不少人分享自己最受不了的話，「這個不急可以慢慢做，然後過幾小時後，突然給了期限要交出來」、「我不知道欸。每次聽到我頭就痛痛的」、「你懂我的意思嗎？這句話真的有毒，連不會講的都跟著講了，聽了超煩==」、「我們以前很辛苦，你們現在很幸福都有人教。」

還有上班族直呼「你懂我意思嗎？（知道自己講不清楚還要我回答？）欸…那個誰啊……（叫不出來名字就不要叫）這個不會花你很多時間（那你自己不會用嗎？）」「不是丟給你做了嗎？怎麼現在都還開始沒做呢？（前提是交接給新人的東西丟三落四，不然就是愛教不教想看新人出包）。」

「甩鍋、卸責、裝忙」三句型最惹人厭

另外，從留言數量與重複度來看，討論度最高、最容易引起共鳴的三句大致是：

1.「你覺得呢？」／「你說呢？」
很多人點名這類反問句最煩，因為通常是把決定權丟回來，但實際責任卻還在下屬身上。

2.「這個幫一下」／「順手幫我做一下」
看似只是小忙，但常常最後變成整件事情都變成你的工作。

3.「你想辦法處理啊！」
不少人覺得這句最推責任，等於把問題直接丟給別人，卻沒有任何指示或資源。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　唯一贏的是中華隊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

交通事故去年奪2858人命　降幅3.1%未達目標一半

高中以下私校兼任教師鐘點費無保障　全教總促修法：比照公立

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

10個超輕鬆「減碳小習慣」　不用跨出舒適圈也能隨手愛地球

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

交通事故去年奪2858人命　降幅3.1%未達目標一半

高中以下私校兼任教師鐘點費無保障　全教總促修法：比照公立

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

10個超輕鬆「減碳小習慣」　不用跨出舒適圈也能隨手愛地球

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

剩7℃！　強冷空氣又來了

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

快訊／今彩539頭獎開出2注

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

10縣市再探10℃　氣象署：明天風很大

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

停車場見「4箭頭指3人」超問號！　實際用途曝光

更多熱門

相關新聞

小心善意變成「情緒勞務」

小心善意變成「情緒勞務」

心理學研究指出，長期過度照顧他人情緒需求，反而可能成為職場壓力與倦怠的來源，台北市政府衛生局更指出這類「情緒勞務」是職場最大的隱形成本，根據《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）與多項心理學研究指出，「情緒勞務」指得是當員工長期處於情緒壓抑與情緒管理的狀態，易導致職場倦怠。

坐辦公室「屁股越來越大」怎麼辦？網友有解

坐辦公室「屁股越來越大」怎麼辦？網友有解

年後面試「新公司人超好」　過來人警告：更可怕

年後面試「新公司人超好」　過來人警告：更可怕

碎紙機會氣爆？專家揭4大NG習慣

碎紙機會氣爆？專家揭4大NG習慣

馬年升遷怎麼拚？12生肖風水指南

馬年升遷怎麼拚？12生肖風水指南

關鍵字：

職場口頭禪辦公室上班族同事主管

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面